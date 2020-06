Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a mechanizmus felhasználásával pedig akár a látás is visszanyerhető. ","shortLead":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina...","id":"20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d004ec-7cff-43bf-a79d-228f9499ef5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","timestamp":"2020. június. 13. 10:03","title":"Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni a mobilokon. A fejlesztés nemrég szabadalmat kapott az Egyesült Államok szabadalmi hivatalától (USPTO).","shortLead":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni...","id":"20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64feb1-27cc-4785-8bca-140be4b3564a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","timestamp":"2020. június. 12. 19:03","title":"Magyar startupé a világ leggyorsabb mobilos billentyűzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c9a7a8-be5a-4614-a708-a75c0ab21e58","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200612_Marabu_Feknyuz_Remelem_a_kenyszervallatast_nem_vezetik_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c9a7a8-be5a-4614-a708-a75c0ab21e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756fc7ad-085b-4179-a9fc-45f08c43b534","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Marabu_Feknyuz_Remelem_a_kenyszervallatast_nem_vezetik_be","timestamp":"2020. június. 12. 05:35","title":"Marabu Féknyúz: Remélem, a kényszervallatást nem vezetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","shortLead":"A csapatoknak virtuális környezetben kellett olyan ipari robotot programozniuk, amely váratlan feladatokra is bevethető.","id":"20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eedbf75-f61d-493e-bb56-a6e45ef0cd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e37624-3658-45f1-b563-5f56b79e4f08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_nasa_bme_verseny_nist_robotika_robotverseny_programozas","timestamp":"2020. június. 12. 15:03","title":"A NASA csapatát is sikerült legyőznie a BME-nek a nemzetközi robotversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is használ. A panelre az adott kereséshez tartozó Wikipédia-szócikk jelenik meg.","shortLead":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is...","id":"20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61425101-ea74-4912-b9da-8f0d2eb649a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","timestamp":"2020. június. 12. 11:33","title":"Önnél már működik? Lemásolta a Facebook a Google kereső egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel, amire korábban gondolni sem kellett. Mindenhol nagyon várják a turistákat, az alábbiakban Szlovéniától Albániáig az Adria menti országokban vesszük sorba az árakat és a remények szerint lecsengőben lévő járvány kockázatait. ","shortLead":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel...","id":"20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66125f3-83f2-4935-98bc-9f518f6b666b","keywords":null,"link":"/360/20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","timestamp":"2020. június. 12. 07:00","title":"Tengert szeretne látni a nyáron? Erre számítson, ha elmerészkedne az Adriáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen jelentette be.\r

","shortLead":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban...","id":"20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965788b-c9df-4e47-bf4b-1e1538421fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","timestamp":"2020. június. 12. 05:18","title":"Szociális gondozók is segítenék a rendőrség munkáját Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére szolgál a járványdrón, a kanadai Draganfly mesterséges intelligenciával felruházott gyártmánya, amely föntről figyeli az emberek közötti távolságot, és megszámolja, hányan csoportosulnak. ","shortLead":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére...","id":"202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f5242-f979-4e5d-b3dc-1653d4c3f965","keywords":null,"link":"/360/202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Az új drónok már azt is nézik, ki köhög az utcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]