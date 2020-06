Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem olcsó, vagy egyszerűen rájönnek menet közben, hogy kifelejtették a számításból a kapu árát – váratlan aknákra futhat rá az, aki a saját házát építteti. Átnéztük, melyek azok a költségelemek, ahol a legtöbbek költségvetése megcsúszik, és hogy mit lehet tenni, hogy egyszerűbb legyen az építkezés anyagi oldala.","shortLead":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem...","id":"20200622_hazepites_lakas_koltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01546641-993e-45c0-aeab-16debe67dd9a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_hazepites_lakas_koltsegek","timestamp":"2020. június. 22. 10:30","title":"Az építtető is csodálkozik, mi mindenen borulhat egy családi ház építésének költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő novemberben jön helyette a Grammy-díjas énekesnő.","shortLead":"Jövő novemberben jön helyette a Grammy-díjas énekesnő.","id":"20200622_Elmarad_Alanis_Morissette_idei_budapesti_koncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a31f30-d729-4332-b45f-200536b1b0b5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Elmarad_Alanis_Morissette_idei_budapesti_koncertje","timestamp":"2020. június. 22. 13:22","title":"Elmarad Alanis Morissette idei budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","shortLead":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","id":"20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8931ec-4222-4f13-a7cc-58acc573a069","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","timestamp":"2020. június. 22. 11:53","title":"Családi körben renoválják a budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is árhullámok vonulnak le.","shortLead":"Több helyen is árhullámok vonulnak le.","id":"20200622_aradas_folyok_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb01da2-f7b0-4997-8b31-d388ee1a9722","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_aradas_folyok_eso","timestamp":"2020. június. 22. 16:34","title":"Elkezdtek áradni a nagyobb folyóink a sok eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","shortLead":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","id":"20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02663bf1-8174-4145-80bf-bd62b4cbf900","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Blikk: Tüdőgyulladásban halt meg Bálint gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el a munkájukat májusban. Így a járvány alatt már nyolcvanezren maradtak állás nélkül.","shortLead":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el...","id":"20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e3f74-0fae-4c09-8f44-92616f0c1cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","timestamp":"2020. június. 22. 17:37","title":"Itt vannak a májusi adatok: újabb tízezrek kerültek az utcára a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok vonzóbbá teszik majd a tesztalanyokat.","shortLead":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok...","id":"20200622_macskas_ferfiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e693b-fbf9-4e86-a233-da28141ff383","keywords":null,"link":"/elet/20200622_macskas_ferfiak","timestamp":"2020. június. 22. 17:38","title":"Férfiatlannak tartják a macskás férfiakat az amerikai nők egy friss kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]