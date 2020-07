Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó nagy exkluzívját, a főleg látványban erős Ghost of Tsushimát. Ennél szebben pedig nem is zárulhatna a japán gyártó konzolos sikerszériája.","shortLead":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó...","id":"20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1d872-4da0-4075-a198-af302266bfc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","timestamp":"2020. július. 18. 20:03","title":"A PlayStation 4 utolsó nagy játéka egy remek szamurájfilm – de játéknak sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Mikor máskor lehetne „örökzöldebb” téma a sör, mint nyáron? A parlament július elején fogadta el a törvénymódosítást, amely bevallottan ez eddig hendikepes hazai kisüzemi sörfőzdéket segíti. Ennek értelmében a vendéglátóhelyek kötelesek a csapolt sörforgalom 20 százalékát magyar tulajdonú sörfőzde termékeiből biztosítani. ","shortLead":"Mikor máskor lehetne „örökzöldebb” téma a sör, mint nyáron? A parlament július elején fogadta el a törvénymódosítást...","id":"20200717_Pedig_csak_a_jo_sort_szeretjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75ec58e-5cb0-4247-9c5b-e298bdaded62","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Pedig_csak_a_jo_sort_szeretjuk","timestamp":"2020. július. 17. 09:12","title":"Hogy tartható be a sörtörvény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a2bc8-ac09-424a-9b6d-ba6baa031a4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg szinte mindent elmond, ami csak lehetséges. ","shortLead":"Tényleg szinte mindent elmond, ami csak lehetséges. ","id":"20200718_Nico_Rosberg_centirolcentire_tanitja_meg_barkinek_a_tokeletes_iveket_a_Hungaroringen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060a2bc8-ac09-424a-9b6d-ba6baa031a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01cb13-9187-4f1a-842a-8d3b1fc763ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Nico_Rosberg_centirolcentire_tanitja_meg_barkinek_a_tokeletes_iveket_a_Hungaroringen__video","timestamp":"2020. július. 18. 09:20","title":"Nico Rosberg centiről-centire tanítja meg bárkinek a tökéletes íveket a Hungaroringen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","shortLead":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","id":"20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfe68e-63c3-48bc-b4d8-ab4e5521d809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","timestamp":"2020. július. 17. 09:03","title":"A konteósok beájulnak: jön a 6G, ami mellett az 5G csigalassúnak fog tűnni a Samsung szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","shortLead":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","id":"20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57223294-7276-40bb-8e89-c56b653c57e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","timestamp":"2020. július. 17. 18:18","title":"Német munka bolgár fizetésért: százezrek követik egy vendégmunkás perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","id":"20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a7db8c-fd3e-4240-b0ee-90f2e9fe4e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","timestamp":"2020. július. 17. 09:24","title":"Fluor Tomi: „Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45370851-c068-4169-aacd-779b04d9c0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pénteki második szabadedzést jelentősen befolyásolta az esőzés. ","shortLead":"A pénteki második szabadedzést jelentősen befolyásolta az esőzés. ","id":"20200717_Vettel_ment_a_legjobban_a_masodik_szabadedzesen_Hamilton_kint_sem_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45370851-c068-4169-aacd-779b04d9c0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb175f21-851e-4ab7-a927-911130bcc32c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Vettel_ment_a_legjobban_a_masodik_szabadedzesen_Hamilton_kint_sem_volt","timestamp":"2020. július. 17. 16:54","title":"Hungaroring: Vettel ment a legjobban délután, Hamilton elengedte a szabadedzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","shortLead":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","id":"20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde0651e-17a0-419f-995d-ad99739144d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"110 új növény- és állatfajt fedeztek fel a Mekong vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]