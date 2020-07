Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos szerint egyéb szigorításra jelenleg nincs szükség, a behurcolt esetek ellen elegendő a karanténkötelezettség.","shortLead":"Az infektológus főorvos szerint egyéb szigorításra jelenleg nincs szükség, a behurcolt esetek ellen elegendő...","id":"20200720_koronavirus_jarvany_szlavik_janos_infektologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0e841b-1938-431a-930d-e0ef3a081005","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_szlavik_janos_infektologus","timestamp":"2020. július. 20. 07:24","title":"Szlávik: Szigorítani kellene a maszkhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","id":"20200719_eu_csucs_orban_rutte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58077c2-fa2e-4e81-98a9-4345005c13a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_eu_csucs_orban_rutte","timestamp":"2020. július. 19. 22:32","title":"Orbán: Ha nem lesz megállapodás, a holland fickót okolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc682f-d2ce-4c4f-adf1-d5a09b1db457","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A projekt vezetője szerint az Egyesült Arab Emirátusokban fejlesztett szoda által küldött jelek arra mutatnak, hogy minden a terv szerint halad.\r

","shortLead":"A projekt vezetője szerint az Egyesült Arab Emirátusokban fejlesztett szoda által küldött jelek arra mutatnak...","id":"20200720_mars_misszio_szonda_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32dc682f-d2ce-4c4f-adf1-d5a09b1db457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673dd818-bf43-4148-b40c-4fc061f0f8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_mars_misszio_szonda_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. július. 20. 06:36","title":"Sikeresen rajtolt az első arab Mars-misszió ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk, a német világbajnok állapotáról is mondott néhány szót.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk...","id":"20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c52906f-b5cb-472f-98ea-ee75148a44a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","timestamp":"2020. július. 19. 09:35","title":"Schumacher állapotáról is beszélt Budapesten Jean Todt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf77c04-6307-4091-b82d-4c0dacc76bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Turbo S-t esetleg túl erősnek vagy túl drágának találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Turbo S-t esetleg túl erősnek vagy túl drágának találják.","id":"20200720_itt_a_gyengebb_porsche_911_turbo_ami_meg_mindig_580_loeros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cf77c04-6307-4091-b82d-4c0dacc76bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff599a5-61fe-43e1-acbe-20f90ea0a17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_itt_a_gyengebb_porsche_911_turbo_ami_meg_mindig_580_loeros","timestamp":"2020. július. 20. 09:25","title":"Itt a gyengébb Porsche 911 Turbo, ami még mindig 580 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","shortLead":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","id":"20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e12e62-ef78-4859-8e01-1aa978d99884","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 16:11","title":"Pályarekorddal Hamiltoné az első rajtkocka a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó nagy exkluzívját, a főleg látványban erős Ghost of Tsushimát. Ennél szebben pedig nem is zárulhatna a japán gyártó konzolos sikerszériája.","shortLead":"Így vagy úgy, de a PlayStation 4-es korszaknak rövidesen vége, a Sony ugyanis kiadta a konzolra készült (idei) utolsó...","id":"20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59c6d16-92b3-4623-94fb-09b21cdefe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1d872-4da0-4075-a198-af302266bfc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_ghost_of_tsushima_kritika_teszt_sucker_punch_videojatek_playstation_4_ps4_exkluzivok","timestamp":"2020. július. 18. 20:03","title":"A PlayStation 4 utolsó nagy játéka egy remek szamurájfilm – de játéknak sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden terjed a vírus.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden...","id":"20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3847d24-452e-455f-9b70-999981622012","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","timestamp":"2020. július. 20. 13:50","title":"42 koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]