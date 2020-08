Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás, Zsámbéki Gábor mellett Gáspár Máté is otthagyja az intézményt.\r

\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás...","id":"20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2858-fc13-46ac-9008-0f72d29b54a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:53","title":"Erőszakos térfoglalásról beszélnek, újabb oktató mondott le, miután kiderült, hogy Vidnyánszky veszi át a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint közel 60 millió forintba került a mezőkövesdi eset teljes kivizsgálása.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint közel 60 millió forintba került a mezőkövesdi eset teljes kivizsgálása.","id":"20200731_Muller_Cecilia_Sikerult_megallitani_a_jarvanyt_Mezokovesden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec451bb-be72-4181-b2cb-97d0b73e9507","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Muller_Cecilia_Sikerult_megallitani_a_jarvanyt_Mezokovesden","timestamp":"2020. július. 31. 18:13","title":"Müller Cecília: Sikerült megállítani a járványt Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal társaságkedvelőbb és magabiztosabb, mint személyes találkozások során. ","shortLead":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal...","id":"20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74643b-04cb-46e6-a601-11eb105ef51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:03","title":"A magányos magyarok magabiztosabbak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b510-67f6-47d3-991d-84173b6402b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. július. 31. 21:29","title":"A WHO szerint évtizedekig érezhető lesz a járvány hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"","category":"kultura","description":"Azonnali hatállyal felbontotta a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kötött szerződését Zsámbéki Gábor, miután az egyetem kuratóriumának élére Vidnyánszky Attilát nevezték ki.\r

","shortLead":"Azonnali hatállyal felbontotta a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kötött szerződését Zsámbéki Gábor, miután...","id":"20200801_Zsambeki_Gabor_felbontotta_a_szerzodeset_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620b892-4299-49fd-b149-2cde17e6ec61","keywords":null,"link":"/kultura/20200801_Zsambeki_Gabor_felbontotta_a_szerzodeset_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemmel","timestamp":"2020. augusztus. 01. 22:11","title":"Zsámbéki Gábor 41 év után felbontotta a szerződését a Színművészetivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Fontos dimenziók veszhetnek el az emberi kapcsolatokból a járvány miatti kötelező távolságtartás okán – hangsúlyozzák azok a szakemberek, akik az utóbbi években új fénybe helyezték a pupilla szerepét a kommunikációban.","shortLead":"Fontos dimenziók veszhetnek el az emberi kapcsolatokból a járvány miatti kötelező távolságtartás okán – hangsúlyozzák...","id":"202031__pupillakutatas__ablak_azagyra__szepasszony_fuve__mit_uzen_aszembogar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864b9dd2-9b76-49a3-a085-f9ba6140a4e0","keywords":null,"link":"/360/202031__pupillakutatas__ablak_azagyra__szepasszony_fuve__mit_uzen_aszembogar","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:15","title":"Miről árulkodik a szembogár? Hogyan lehet szemezéssel manipulálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4948f4ea-93e0-42af-9909-08d06e0a846c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megindult a forgalom az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán a kőröshegyi völgyhídon szombat délután, ahol útlezárás volt egy kigyulladt kamion miatt - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.\r

","shortLead":"Megindult a forgalom az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán a kőröshegyi völgyhídon szombat délután, ahol...","id":"20200801_Megindult_a_forgalom_a_koroshegyi_volgyhidon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4948f4ea-93e0-42af-9909-08d06e0a846c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e96c6d9-ab5b-4fc7-bef1-edd6a9a66a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_Megindult_a_forgalom_a_koroshegyi_volgyhidon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:50","title":"Megindult a forgalom a kőröshegyi völgyhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren – közölte a Kínai Tudományos Akadémia.","shortLead":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren –...","id":"20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd9394-1fca-434f-bb4d-92d0745fef1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:03","title":"21 nap alatt 3000 km-t jártak be a mélytengeri kutatók Kínában – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]