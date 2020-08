Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt ötvenen haltak meg Romániában koronavírus miatt, az aktív esetek száma meghaladja a 27 ezret.","shortLead":"Egy nap alatt ötvenen haltak meg Romániában koronavírus miatt, az aktív esetek száma meghaladja a 27 ezret.","id":"20200807_romania_koronavirus_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f287a63-43c7-4ccc-8a01-c94fd1731c11","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_romania_koronavirus_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:05","title":"Megdőlt Romániában a napi halálozások rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem lehet lejátszani a mérkőzéseket.","shortLead":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem...","id":"20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4bfbc4-f378-4134-a1e7-e2ea77d8dc03","keywords":null,"link":"/sport/20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:10","title":"Európai kupaselejtezők lehetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százmilliószám foglalják le az országok az egyelőre készülő koronavírus elleni oltásokat, a magyar kormány sem akart lemaradni. ","shortLead":"Százmilliószám foglalják le az országok az egyelőre készülő koronavírus elleni oltásokat, a magyar kormány sem akart...","id":"20200806_5_millio_koronavirus_elleni_oltast_foglalt_be_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662c50c4-b99b-4176-9805-9241df497640","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_5_millio_koronavirus_elleni_oltast_foglalt_be_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:08","title":"5 millió koronavírus elleni oltást foglalt be a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","shortLead":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","id":"20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6d507a-b0fb-4e32-8e43-426ba72b3f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:04","title":"Új szolgáltatást vezetett be a Tesla, hogy ne legyenek az autói annyira egyformák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","shortLead":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","id":"202032_pannergy_torocskeitavozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7419e306-c4a3-4132-a35b-bef625a09e63","keywords":null,"link":"/360/202032_pannergy_torocskeitavozott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:00","title":"A hűtlen kezeléssel gyanúsított volt bankvezérnek nincs helye egy tőzsdei cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint 10 százalékos ágazati szakmai pótlék nem tekinthető béremelésnek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint 10 százalékos ágazati szakmai pótlék nem tekinthető béremelésnek.","id":"20200806_psz_pedagogusok_szakszervezete_iskolaorok_tanarok_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c55f34-b1b5-4490-990d-8c08bf59a7c5","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_psz_pedagogusok_szakszervezete_iskolaorok_tanarok_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:21","title":"PSZ: Ott tartunk, hogy az iskolaőrök többet keresnek, mint az egyetemet végzett tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90 százalékkal nőtt az online értékesítésük aránya.","shortLead":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90...","id":"20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed552c-81bd-4a65-8bbf-c36063d78d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:49","title":"360 millió dollárt vesztett a legutóbbi negyedévben az Adidas, de nagyon optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb falatot harapna ki a Microsoft a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTokból, mint azt eredetileg tervezték. ","shortLead":"Nagyobb falatot harapna ki a Microsoft a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTokból, mint azt eredetileg tervezték. ","id":"20200807_tiktok_europa_microsoft_bytedance_felvaslarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdee238-7554-4584-a4ad-5602d51d2f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_tiktok_europa_microsoft_bytedance_felvaslarlas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:03","title":"A TikTok európai üzletágát is megvenné a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]