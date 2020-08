Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60856d33-3f8b-4920-870e-24a2d8f03a76","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Felboríthatja az irodapiacot a koronavírus és a székhelyszolgáltatás terjedése. A kialakult járványhelyzet miatt ugyanis egyre több cégnél gondolják úgy, érdemesebb kiszervezni a munkát a kollégák otthonába, ez pedig több olyan adóügyi lehetőséget teremt, amit megéri megfontolni az arra alkalmas vállalkozásoknak.","shortLead":"Felboríthatja az irodapiacot a koronavírus és a székhelyszolgáltatás terjedése. A kialakult járványhelyzet miatt...","id":"crystalgroup_20200810_Koltsegcsokkentes_koronavirus_idejen_adooptimalizcio_crystalworldwide","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60856d33-3f8b-4920-870e-24a2d8f03a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4555fb63-0340-42b0-a01b-16aaa5159c65","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20200810_Koltsegcsokkentes_koronavirus_idejen_adooptimalizcio_crystalworldwide","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:30","title":"Költségcsökkentés koronavírus idején? Két adóoptimalizáló lehetőséget is hozott a járványhatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"4c3e25a8-bd0f-488a-82e3-631275b7229a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők a törvényhozás épületébe akartak bejutni, miután az ellenzék vezetői a parlament feloszlatását kezdték követelni. A libanoni fővárosban a múlt keddi hatalmas robbanás óta nagy a feszültség, a kormány hétfőn le is mondott.\r

\r

","shortLead":"A tüntetők a törvényhozás épületébe akartak bejutni, miután az ellenzék vezetői a parlament feloszlatását kezdték...","id":"20200811_tuntetes_libanon_bejrut_a_robbanas_miatt_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c3e25a8-bd0f-488a-82e3-631275b7229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e8123-4275-4d42-bcdc-101e6c21c0c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_tuntetes_libanon_bejrut_a_robbanas_miatt_serultek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:32","title":"Több tucat sérültje van a hétfő esti bejrúti tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","shortLead":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","id":"20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ad50-ccb9-4123-b945-847659e727ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:46","title":"G7: Akár fél évig is ingyen kaphatnánk a gázt a következő választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","shortLead":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","id":"20200810_Antonio_Banderas_60","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c7023a-7c8b-4296-b096-3222951fabb9","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Antonio_Banderas_60","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sokkal több mint latin szerető: Antonio Banderas 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c38de09-4057-473f-8317-7fa51792908f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint jelenleg a járványhelyzet nem indokolja, hogy a digitális oktatással helyettesítsék a hagyományos tanítást.","shortLead":"A minisztérium szerint jelenleg a járványhelyzet nem indokolja, hogy a digitális oktatással helyettesítsék...","id":"20200811_emmi_iskolakezdes_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c38de09-4057-473f-8317-7fa51792908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0df9f11-7dbd-419a-95d9-3c8fd225778f","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_emmi_iskolakezdes_oktatas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:45","title":"Emmi: Szeptember 1-jén nyílnak az iskolák és indul a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","id":"20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a11edc-151a-41de-a9ba-13a1bdfda917","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:42","title":"SZFE: Elítélünk minden szélsőséges megnyilvánulást, származzon az Gyurcsány Ferenctől vagy a Pesti Srácoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál a gyorsteszt negatív lett.","shortLead":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál...","id":"20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443ef90e-2311-43a3-9669-32a676e1db11","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:26","title":"A háziorvos asszisztense fertőződött meg Pilisborosjenőn, 125 ember lehet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de az egyetem átstrukturálása a megbízott rektor szerint akár évekig eltarthat. Az átalakítás akár szakok megszűnésével is járhat.","shortLead":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de...","id":"20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ee1d34-62b0-4a76-9e44-80b3ca9f078a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:27","title":"Szakok szűnhetnek meg a Szent István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]