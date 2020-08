Mind a Lipcse, mind az Atlético Madrid nehéz ágakon jutott el a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe: a német alakulat a 2018–2019-es kiírás ezüstérmesét, a Tottenham Spurs-t búcsúztatta, az Atlético pedig a győztes Liverpoolt lepte meg.

A Diego Simeone vezette Atlético Madrid eddig nem túl rózsás szezonon van túl: a spanyol bajnokságban a harmadik helyen befutó gárda messze a két spanyol gigász, a Real Madrid és a Barcelona mögött végzett (a városi riválistól 19, a Barcától 11 ponttal maradtak el) és a Bajnokok Ligája csoportkörében sem brillíroztak: három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel mindössze tíz ponttal zártak, miközben a Juventus öt győzelemmel és egy döntetlennel lett csoportelső. Az Atléti januárban is akadozó, felemás formában volt: bár a Barcelonát 3:2-re megverték, három nappal később a Realtól simán kaptak négy gólt, amire csak eggyel tudtak felelni.

A BL-ben viszont bejöttek Simeone számításai: a nyolcaddöntő legfordulatosabb összecsapásain búcsúztatták a címvédésre készülő Liverpoolt. A csapat szereplése a BL portugáliai záróetapjában azonban vasárnap kérdőjelessé vált, miután bejelentették, hogy két játékosuk is elkapta a koronavírust. Ángel Correa és Sime Vrsaljko pozitív tesztje miatt a csapat nem tudott a tervezett időpontban elutazni és így időben megkezdeni a felkészülést a csütörtök esti meccsre, így nemcsak a játékosok, hanem az erőnlét hiánya is hátrányba hozhatja a spanyolokat. Gólszerzőknek így sincsenek híján: Álvaro Morata nyolc találattal segítette őket eddig a BL-ben, de Diego Costa és Joao Félix is veszélyes lehet a lipcsei kapura.

A Lipcse is harmadik lett a saját bajnokságában, mégpedig teljesen más háttérrel, mint az Atletico Madrid: a Red Bull által működtetett csapatok jellemzően az utánpótlásképzésre koncentrálnak, de míg a Salzburg elsősorban a tizenévesek felfuttatásával foglalkozik, addig a Lipcse azzal, hogy a feltörekvőket bemutassa az európai kupaporondon is. (Így merülhetett fel az is, hogy Szoboszlai Dominik az energiaitalos-családon belül lép szintet és igazol Németországba.) Egy alapvetően fiatalokat foglalkoztató csapattól tehát hatalmas sikernek számít, hogy nemcsak a BL szereplést harcolták ki, de jelenleg a legrangosabb kupasorozat elődöntőjéért harcolhatnak. Komoly érvágásként könyvelhetik el viszont, hogy a legtöbb gólt rúgó csatáruk, Timo Werner (28 gól mellett kiosztott 8 gólpasszt is) július elején a Chelsea-be igazolt. Gulácsi a Nemzeti Sportnak így kommentálta csatáruk távozását: “Egy az egyben lehetetlen pótolni, egy Lipcse szintű klubnak ez hatalmas kiadást jelentene”.

A Lipcse kezdőcsapatában Gulácsi révén viszont biztosan lesz magyar: a kapusnak évek óta nincs valós alternatívája, a szintén magyar válogatott Willi Orban azonban komoly konkurenciára lelt belső védőként Dayot Upamecanóban. A francia játékos jelenleg a Lipcse legértékesebb játékosának számít, a német Transfermarkt jelenleg 45 millió euróra taksálja.

A két csapat közül így is az Atléti számít esélyesebbnek, legfőképpen azért, mert több tapasztalatuk van ezen a szinten, mint a Lipcsének: 2014-ben és 2016-ban is Bajnokok Ligája döntőt játszottak – igaz, mindkét alkalommal alulmaradtak a Real Madriddal szemben. Diego Simeone csapata tapasztalt játékosokra épít: a kezdőbe várható Diego Costa, Yannick Carrasco, Koke, Thomas Partey, vagy a világ egyik legjobb kapusának kikiáltott Jan Oblak is.

A két csapat közötti eltérés az értékükön is meglátszik: az Atlético keretének összértéke jelenleg 800 millió euró körül mozog, a Lipcse játékosaié viszont alig haladja meg valamivel az 500 milliót.