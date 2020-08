Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","shortLead":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","id":"20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b94180e-ef84-41da-9369-2ad343120853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:26","title":"Összesen 7 millió forint bírságot osztott ki a rendőrség az M7-es leállósávját használó autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","shortLead":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","id":"20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad21a581-84d7-465c-bb61-308b91d36d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:51","title":"Ziccer volt a hétvégi M7-es a rendőrségi kamerás autóknak – itt a legújabb válogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A ponthatár sehol nem lehet alacsonyabb alap- és osztatlan képzés esetén, mint 280 pont.","shortLead":"A ponthatár sehol nem lehet alacsonyabb alap- és osztatlan képzés esetén, mint 280 pont.","id":"20200827_kihirdettek_a_potfelvetelik_ponthatarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7368fb2-7598-4e7f-ae9d-a984c1a95a53","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_kihirdettek_a_potfelvetelik_ponthatarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:31","title":"Kihirdették a pótfelvételik ponthatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG megmutatta, mire képes a korábban beharangozott akkumulátoros arcmaszkja. Kiderült: nem is igazán arcmaszkról van szó.","shortLead":"Az LG megmutatta, mire képes a korábban beharangozott akkumulátoros arcmaszkja. Kiderült: nem is igazán arcmaszkról van...","id":"20200827_lg_puricare_viselheto_akkumultoros_legtisztito_berendezes_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667b74b-f07f-4b91-a360-79c9ab71a1fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_lg_puricare_viselheto_akkumultoros_legtisztito_berendezes_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:50","title":"Itt az LG speciális arcmaszkja: egy viselhető, akkumulátoros légtisztító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a település egész képviselő-testülete lemondott a fű alatt tervezett kavicsbánya nyitása ellen.","shortLead":"Korábban a település egész képviselő-testülete lemondott a fű alatt tervezett kavicsbánya nyitása ellen.","id":"20200825_pilismarot_kavicsbanya_tuntetes_pergel_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d17600-a31f-44aa-9fc5-155968ae940c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_pilismarot_kavicsbanya_tuntetes_pergel_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:54","title":"Visszavonták a pilismaróti bánya engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott Szijjártó Péter külügyminiszternek nem –, hogy nyaralásra, utazásra szóló meghívást fogadott el olyanoktól, akiknek érdekükben állt a kapcsolat.","shortLead":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott...","id":"202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46942309-910e-44c0-abc1-16a6b3d626c1","keywords":null,"link":"/360/202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:00","title":"Nyugati normák: három német politikus, aki egy ajándék nyaralás miatt mondott le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású bemutatót ígért.","shortLead":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású...","id":"20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c17642-0697-46a3-9c1d-2fa09a414915","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:03","title":"Elon Musk pénteken megmutatja, hogyan működik az agy-számítógép kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]