[{"available":true,"c_guid":"e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","shortLead":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","id":"20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813397a-d1bf-49a0-ad9a-ebe8cbfbcf14","keywords":null,"link":"/elet/20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:35","title":"Megint orrfacsaró bűz terjeng Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1918fa7f-591a-48c8-83f2-86d9952cf383","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Split-Dalmát megyében kötelezővé tették a maszk viselését zárt térben mindenütt.","shortLead":"Split-Dalmát megyében kötelezővé tették a maszk viselését zárt térben mindenütt.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_horvatorszag_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1918fa7f-591a-48c8-83f2-86d9952cf383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc0e69b-2b69-4363-b2c0-cac3b06bf538","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_horvatorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:25","title":"Megint rekord számú fertőzést jelentettek Horvátországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","shortLead":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","id":"20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7e38d-7cb8-4c6d-9ab2-96c777229a3e","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:17","title":"Messi közölte a Barcelonával, hogy távozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de koronavírusos gólyák akár egy napig is együtt lehettek a többiekkel.","shortLead":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de...","id":"20200827_pte_golyatabor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d3339-ddae-4c47-8c1a-d285747aa77d","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pte_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:32","title":"Három koronavírusos is volt a PTE gólyatáboraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","shortLead":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","id":"20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da526d45-25bd-4477-bd6a-a40bd4519f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:41","title":"A Lada a vásárlókat kérdezi, hogy milyen legyen a teljesen új Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH már hónapok óta tudott az üzletről, azzal pedig nem volt bajuk, hogy Garancsi Istvánéknak így még Vajnánál is nagyobb piaci részesedése lesz a kaszinóbizniszben.","shortLead":"A GVH már hónapok óta tudott az üzletről, azzal pedig nem volt bajuk, hogy Garancsi Istvánéknak így még Vajnánál is...","id":"20200827_garancsi_istvan_andy_vajna_kaszino_lasvegas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac51db-ca05-4560-a705-8eae18d6a1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_garancsi_istvan_andy_vajna_kaszino_lasvegas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:00","title":"Február óta titkolták Garancsiék Andy Vajna kaszinóinak megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]