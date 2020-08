Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az appon belüli vásárlások megkönnyítése érdekében egy erre szolgáló, külön felületet hoz létre fő alkalmazásában a Facebook.","shortLead":"Az appon belüli vásárlások megkönnyítése érdekében egy erre szolgáló, külön felületet hoz létre fő alkalmazásában...","id":"20200825_facebook_shop_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e6e7d-0cf2-47aa-b4ea-06e593d8c62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_facebook_shop_vasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:15","title":"Új, vásárlós fül költözik a Facebook fő alkalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","shortLead":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a51db-e5cc-4581-8a6c-3e01491db381","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:45","title":"Elmondták, honnan lett hirtelen ennyi új magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem ismétlődik meg a koronavírus miatti márciusi gyógyszerfelhalmozás.","shortLead":"Úgy tűnik, nem ismétlődik meg a koronavírus miatti márciusi gyógyszerfelhalmozás.","id":"20200825_gyogyszerek_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff84c5f-9e36-441d-b4d9-45cab09dc1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_gyogyszerek_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:25","title":"Fogynak a tavasszal felhalmozott gyógyszerek, újra nő a patikák forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","shortLead":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","id":"20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305d1ed-a155-4298-8858-0502555ab05c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","timestamp":"2020. augusztus. 25. 22:13","title":"Ma reggel 1520 méter magasba emelkedett egy kisrepülő – aztán jött a történelmi ugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Vannak ötös tanulók, és vannak ötösebbek.","shortLead":"Vannak ötös tanulók, és vannak ötösebbek.","id":"20200825_Szeretettel_NagyBritanniabol_Hogy_szurd_el_tizbol_negy_diak_eletet_egy_dontessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a516622-942e-46db-a9e2-5dd652e001f6","keywords":null,"link":"/360/20200825_Szeretettel_NagyBritanniabol_Hogy_szurd_el_tizbol_negy_diak_eletet_egy_dontessel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Hogy szúrd el tízből négy diák életét egy döntéssel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","shortLead":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","id":"20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f95b460-5c1d-4a91-aee7-3b6b0bd3a94c","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:33","title":"Koronavírusos a Rádió 1 egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató is legyen a piacon. Közben az állami közbeszerzéseken rendkívül sikeres 4iG még az idén 300–350 fős létszámbővítést tervez, mert a Mészáros Lőrinc barátjának kezében lévő informatikai cég a műholdas távközlésben is tarolásra készül.","shortLead":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató...","id":"202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0507d96-5775-448d-af91-44218488c3fa","keywords":null,"link":"/360/202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:00","title":"Határ a csillagos ég: Mészáros egykori jobbkeze keres a műholdbizniszen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","shortLead":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","id":"20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b56b25-f42e-4cb4-badf-f150d209c7cf","keywords":null,"link":"/sport/20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:48","title":"A török másodosztályba igazolt a kétszeres magyar gólkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]