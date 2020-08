Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","shortLead":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","id":"20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1046978-afba-4b09-b656-d48850fd822d","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:40","title":"Negatív lett a koronavírustesztje, mégsem került be a válogatott keretbe Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk egymásra és fogjunk össze.","shortLead":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk...","id":"20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e237d41-8f2f-4dc5-b672-c58ea272608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:17","title":"Hollik István nem fertőzte meg Hende Csabát és Dömötör Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","shortLead":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","id":"20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2890d85-d5bd-49ea-8a07-ef3156e79f5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:34","title":"NIF: Iskolakezdésre újra járható lesz az M0-s hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c829470-c79d-42e1-86ef-10b509a0f187","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt, zöld rendszámot kap és nagycsaládos támogatás is igényelhető rá. Kipróbáltuk az új Explorert. ","shortLead":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt...","id":"20200830_valami_amerika_uj_hibrid_ford_explorer_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c829470-c79d-42e1-86ef-10b509a0f187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bba6436-8d56-4ffe-98b3-35ee7a14d62e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_valami_amerika_uj_hibrid_ford_explorer_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 30. 22:07","title":"Valami Amerika: vezettük a hatalmas hibrid Ford Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénes kapott aktuális feladatot.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200830_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fa37d5-3039-43f0-a498-e3db8411bf1b","keywords":null,"link":"/360/20200830_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénest nem hívták meg KDNP-s Covid-szeánszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség...","id":"20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f04c46-7d13-4fa3-a7af-6eb70835d099","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","timestamp":"2020. augusztus. 29. 21:29","title":"Megvonja Iványi Gáborék iskoláinak kiegészítő támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata: a titanoszauruszok közé tartozó őslény vonásairól képet alkothattak a tudósok.","shortLead":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata...","id":"20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de9195-4d10-4e8c-9eaf-fec8fd445f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Meglepő állapotban találtak rá egy 80 millió éves titanoszaurusz-embrióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]