Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij megmérgezését Jens Stoltenberg. A NATO-főtitkár nemzetközi fellépést szorgalmazott Oroszország ellen.","shortLead":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij...","id":"20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b75f60-d9d5-4a48-b54e-852bcf46a78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Nemzetközi fellépést sürget a NATO és az EU a Navalnij-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","shortLead":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","id":"20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd052df-d48a-4fa2-8841-8381c60f38f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:25","title":"Soha nem volt még ennyi új koronavírus-fertőzött Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05e2cec-bea4-48a0-8b2a-5ca67f968bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:59","title":"Brutális számokat produkál a koronavírus-járvány Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42023061-dacd-4cc0-838c-1dfcb9ecddd4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Miért nem lázadnak a magyarok még akkor sem, ha nyilvánvaló a politikai korrupció? – Martin József Pétert, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját, a Budapesti Corvinus Egyetem külsős adjunktusát kérdeztük.","shortLead":"Miért nem lázadnak a magyarok még akkor sem, ha nyilvánvaló a politikai korrupció? – Martin József Pétert...","id":"20200905_Martin_Jozsef_Peter_korrupcio_apatia_transparency","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42023061-dacd-4cc0-838c-1dfcb9ecddd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30c54a2-0f6e-46ce-9ddc-db45dc07e4fd","keywords":null,"link":"/360/20200905_Martin_Jozsef_Peter_korrupcio_apatia_transparency","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:30","title":"Martin József Péter: A társadalom kettészakadása felerősíti a korrupciócsömört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni a lakosait. ","shortLead":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni...","id":"20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6aced2-557f-4e25-b7a9-30f34b69f9e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:14","title":"200 ezer embert lakoltattak ki Japánban a közelítő tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","shortLead":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","id":"20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d95f06b-62fc-442e-8f7c-1f2f6e02001a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:12","title":"Kásler is a fiatalokat győzködi: \"Csatlakozzatok a mindennapi hősök soraihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","shortLead":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","id":"20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ab576-9063-4449-b874-c4b02847f659","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:15","title":"A litván külügyminiszter tétlenséggel vádolja az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","shortLead":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","id":"20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa07d36-9ffc-4e0e-962b-f4a57334e012","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:23","title":"Tizenötmillió forint értékű kábítószert foglaltak le Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]