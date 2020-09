Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","shortLead":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","id":"20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c605a5b1-5a03-4393-86f7-98eacabf85d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:09","title":"Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc2df6-0e86-4e35-936d-f52f16a01569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom első verzióját mindenféle kütyün elindították már a lelkes modderek. Ezúttal egy olyan terméken sikerült, amire valószínűleg nem sokan gondolnának.","shortLead":"A Doom első verzióját mindenféle kütyün elindították már a lelkes modderek. Ezúttal egy olyan terméken sikerült, amire...","id":"20200907_doom_futtatasa_terhessegi_teszt_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc2df6-0e86-4e35-936d-f52f16a01569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d6e00-a24d-4e1a-9028-dc9ea1a1cad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_doom_futtatasa_terhessegi_teszt_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:03","title":"Ott is elfut a Doom, ahol nem gondolná: egy terhességi teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szigorú járványügyi intézkedésekkel, a szokásosnál sokkal kevesebb külföldi nevezővel, de megrendezték az ősz első budapesti futóversenyét.","shortLead":"Szigorú járványügyi intézkedésekkel, a szokásosnál sokkal kevesebb külföldi nevezővel, de megrendezték az ősz első...","id":"20200906_felmaraton_futas_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9d6816-011e-4810-a317-a0dd7aacb686","keywords":null,"link":"/sport/20200906_felmaraton_futas_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:43","title":"Ezrek álltak rajthoz a Wizz Air Budapest Félmaratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és óvodákból, de csak tíz intézményben kellett szünetet elrendelni.","shortLead":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és...","id":"20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bde00d-4a6e-435b-b475-488618c81686","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:16","title":"Négy óvodában és hat iskolában van rendkívüli szünet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukasenka szerint a katolikus egyház az ellenzéket támogatja a fehérorosz tüntetéseken, ezért a minszki katolikus érseket augusztus 31-e óta nem engedik vissza hazájába Lengyelországból. Szijjártó Péter most tollat ragadott az érdekében.","shortLead":"Lukasenka szerint a katolikus egyház az ellenzéket támogatja a fehérorosz tüntetéseken, ezért a minszki katolikus...","id":"20200906_Szijjarto_Peter_levelet_irt_a_feherorosz_kulugyminiszternek_a_minszki_ersek_erdekeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68313b9-c3a9-4dbb-b7bb-0433d7a04351","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Szijjarto_Peter_levelet_irt_a_feherorosz_kulugyminiszternek_a_minszki_ersek_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:16","title":"Szijjártó levelet írt barátjának, Lukasenka miniszterének, de senki ne higgye, hogy a balhékeltés a célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi vágyat teljesít a Microsoft: bizonyos nyelveken már nem lesz szükség ahhoz, hogy gépeljen a felhasználó, elég, ha csak beolvassa a szöveget, a rendszer azonnal rögzíti.","shortLead":"Régi vágyat teljesít a Microsoft: bizonyos nyelveken már nem lesz szükség ahhoz, hogy gépeljen a felhasználó, elég, ha...","id":"20200907_hangalapu_gepelesi_lehetoseg_windows10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907bd5d8-f95b-49fd-9704-9de26ca50b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_hangalapu_gepelesi_lehetoseg_windows10","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:40","title":"Új funkció jön a Windowsba: alapból leír majd mindent, amit mondunk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27e6082-b6d2-4acc-8419-74e8e36d9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:03","title":"Ez történt: lecserélte tarifáit a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]