[{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint, mivel a lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat.\r

","shortLead":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint...","id":"20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00d8d0-1cc3-4939-b7f7-58465ca87300","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:27","title":"Kórházszövetség: Jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","shortLead":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","id":"20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0ffe2e-a7e2-4eee-b88e-984ef55dab0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"Nagy az érdeklődés az influenzaoltás iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven éve, 1970. szeptember 18-án halt meg minden idők legnagyobb gitárosa.\r

\r

","shortLead":"Ötven éve, 1970. szeptember 18-án halt meg minden idők legnagyobb gitárosa.\r

\r

","id":"20200918_Felszaz_eve_nincs_velunk_Jimi_Hendrix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d093938b-dd82-44a0-992f-85e229d63c90","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Felszaz_eve_nincs_velunk_Jimi_Hendrix","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:24","title":"Félszáz éve nincs velünk Jimi Hendrix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906260b8-802d-4651-9e60-ea57ace2937c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előreláthatólag október 17-ig elmaradnak az előadások.\r

\r

","shortLead":"Előreláthatólag október 17-ig elmaradnak az előadások.\r

\r

","id":"20200917_koronavirus_jarvany_opera_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=906260b8-802d-4651-9e60-ea57ace2937c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ab5ded-93ce-4269-9b1c-7c5b4d5b59fa","keywords":null,"link":"/elet/20200917_koronavirus_jarvany_opera_bezaras","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:29","title":"Bezár egy időre az Opera a koronavírus miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy emléket állítson a 400 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult Mayflower vitorlásnak – adta hírül a BBC News.","shortLead":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja...","id":"20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881218c3-555b-4238-8244-6644a390803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","timestamp":"2020. szeptember. 17. 22:28","title":"Nincs rajta ember, saját magát vezeti el Angliából Amerikába a Mayflower hajó 400 évvel későbbi utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban, hogy csökkentik a munkavállalóik fizetését.","shortLead":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban...","id":"20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7203a-2930-4171-93c4-a1c950874cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:07","title":"Ne nagyon reménykedjen idén béremelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ő az egyik a három fertőzött rövidpályás gyorskorcsolyázó közül, aki karanténba került.","shortLead":"Ő az egyik a három fertőzött rövidpályás gyorskorcsolyázó közül, aki karanténba került.","id":"20200917_koronavirus_pozitiv_teszt_rovidpalyas_gyorskorcsolya_magyar_korcsolyazo_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f94d7d-cd38-429a-9312-e742d27b60a6","keywords":null,"link":"/sport/20200917_koronavirus_pozitiv_teszt_rovidpalyas_gyorskorcsolya_magyar_korcsolyazo_szovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:42","title":"Pozitív lett Liu Shaolin Sándor koronavírustesztje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f","c_author":"Selmeci János","category":"360","description":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió szerkesztőjének véleménycikke. ","shortLead":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió...","id":"20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967c2561-cff4-4fca-b9b4-d320c7f342ad","keywords":null,"link":"/360/20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Selmeci János: Klubrádió - hadd szóljon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]