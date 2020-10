Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","shortLead":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","id":"20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c420d8-b71b-47a2-9fbb-03ac5b5ced9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","timestamp":"2020. október. 28. 14:54","title":"Koponyacsontból rekonstruálta egy ismeretlen elhunyt fiú arcát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők. A BKV állítja: csak néhány konfliktushelyzet van havonta.","shortLead":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők...","id":"20201027_busz_sofor_maszk_bkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62b324-7f6d-4cb2-bfb0-f74c5a1b2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_busz_sofor_maszk_bkv","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Több buszsofőr is segítséget kért, mert maszktagadó utasok fenyegetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még most sem egyértelmű, hogy kicsit több, mint két hónap múlva milyen feltételekhez kötik a rövid távú lakáskiadást, de sokan ennek ellenére is befizetik az éves átalányadót, hogy megtartsák az engedélyüket.","shortLead":"Még most sem egyértelmű, hogy kicsit több, mint két hónap múlva milyen feltételekhez kötik a rövid távú lakáskiadást...","id":"20201027_Airbnb_budapest_lakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca38ce-8c39-4680-9711-e353e7ba2469","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201027_Airbnb_budapest_lakas","timestamp":"2020. október. 27. 08:08","title":"A budapesti airbnb-zők kétharmada tart ki a járvány ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91918196-8585-4eba-b24f-96c2df9f66e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű újdonság az ígéretek szerint úgy gyorsul, mint a legdurvább villanyautók, de a mozgatásáról egy 8 literes benzinmotor gondoskodik.","shortLead":"A szuperkönnyű újdonság az ígéretek szerint úgy gyorsul, mint a legdurvább villanyautók, de a mozgatásáról egy 8...","id":"20201028_bugatti_boldie_1850_loeros_auto_gyorsulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91918196-8585-4eba-b24f-96c2df9f66e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae277d26-5b58-47cf-939b-f0628975f4d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_bugatti_boldie_1850_loeros_auto_gyorsulas","timestamp":"2020. október. 28. 16:24","title":"Elképesztő számháborút indít a Bugatti 1850 lóerős új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati demokráciák számára. ","shortLead":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati...","id":"20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9899d44-94b8-4c7a-9203-ab2d19f3013e","keywords":null,"link":"/360/20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","timestamp":"2020. október. 28. 07:36","title":"Amerikai professzorok: Orbánt a hatalom érdekli, ehhez csak eszköz a vallás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","shortLead":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","id":"20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216421a0-9a60-4ede-a1e4-b67aa172003d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 09:04","title":"Egyes esetekben 10 évet öregedhet az agy a koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","shortLead":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","id":"20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04735a78-908d-4f56-87bc-f4da077bab5d","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","timestamp":"2020. október. 27. 13:15","title":"Százmilliós osztalékot fizetett Rákay Philip tanácsadó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales haza is térne, de nem politikával kíván foglalkozni, haltenyésztésre vált.","shortLead":"Evo Morales haza is térne, de nem politikával kíván foglalkozni, haltenyésztésre vált.","id":"20201027_evo_morales_elfogatoparancs_bolivia_elnok_haltenyesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081f35d1-f067-48e6-aff9-a3c21858f23a","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_evo_morales_elfogatoparancs_bolivia_elnok_haltenyesztes","timestamp":"2020. október. 27. 07:32","title":"Visszavonták a bolíviai elnök elleni elfogatóparancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]