[{"available":true,"c_guid":"5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést. A veszélyeztetetteknek ingyen maszkot és antigén tesztet osztanak.","shortLead":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést...","id":"20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a667656e-ecf2-4c62-bb3c-b3a63a9bdfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","timestamp":"2020. november. 26. 05:36","title":"Meghosszabbítják és szigorítják a korlátozásokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz. Egy nappal korábban derült ki, hogy elveszi a kormány az önkormányzatoktól a hulladékgazdálkodási feladatokat, hogy koncesszióba adja.","shortLead":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz...","id":"20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc22b25a-33e0-4909-8e8d-d1b685a6f9ce","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","timestamp":"2020. november. 26. 19:05","title":"Ráerősít a hulladékgazdálkodásra a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a76a086-bebe-46fb-babc-699d9f2ec4e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rocky megerősödött annyira a nagy kaland után, hogy visszaengedjék a természetbe.","shortLead":"Rocky megerősödött annyira a nagy kaland után, hogy visszaengedjék a természetbe.","id":"20201126_Vegre_szabad_a_Rockefeller_Center_karacsonyfajaban_rejtozkodo_bagoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a76a086-bebe-46fb-babc-699d9f2ec4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d4d352-542c-4a32-9d37-c783f5b9acfd","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Vegre_szabad_a_Rockefeller_Center_karacsonyfajaban_rejtozkodo_bagoly","timestamp":"2020. november. 26. 10:56","title":"Végre szabad a Rockefeller Center karácsonyfájában rejtőzködő bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ba5f0c-f7e8-42d7-b2c0-618b1476d233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky szakértői több mint 250 olyan adathalász oldalt azonosítottak, amelyek célja a népszerű mobiljátékhoz, a PUBG Mobile-hoz tartozó fiókok és a kapcsolódó személyes adatok ellopása.","shortLead":"A Kaspersky szakértői több mint 250 olyan adathalász oldalt azonosítottak, amelyek célja a népszerű mobiljátékhoz...","id":"20201126_pubg_mobile_adathalaszat_adathalasz_szemelyes_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ba5f0c-f7e8-42d7-b2c0-618b1476d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11a9d35-54c4-43d6-bda8-08d5f840c740","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_pubg_mobile_adathalaszat_adathalasz_szemelyes_adat","timestamp":"2020. november. 26. 15:03","title":"Fent van ez az alkalmazás a telefonján? Ha nem vigyáz, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első negyedében bemutathatja P sorozatának 50-es számjelű tagjait.","shortLead":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első...","id":"20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622b77-c456-4f47-9de4-0743ebcb77e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","timestamp":"2020. november. 27. 11:03","title":"Már csőben van a Huawei P50 – nagy kérdés, mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem azért jöttem vissza Magyarországra, hogy az LSD-ről beszéljek, de amikor meghallottam, hogy azt itt kábítószernek hívják, megrökönyödtem: hogy lehet ezt eltűrni – mesélte a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, a 80. születésnapját ünneplő Feldmár András. A pszichoterapeutával folytatott beszélgetés során szóba került a gyermekkortól tartó hipnotizáltságunk és az abból való felébredés lehetőségei, a szkepszis ereje és haszna, illetve,hogy miért vagyunk hajlamosak úgy gondolkodni, mint a gépek.","shortLead":"Nem azért jöttem vissza Magyarországra, hogy az LSD-ről beszéljek, de amikor meghallottam, hogy azt itt kábítószernek...","id":"20201126_Feldmar_Andras_Minden_gyerek_aki_megtanul_beszelni_mar_hipnotizalva_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbad0f6-947a-41f4-b223-efe441898c35","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201126_Feldmar_Andras_Minden_gyerek_aki_megtanul_beszelni_mar_hipnotizalva_van","timestamp":"2020. november. 26. 13:30","title":"Feldmár András: Minden gyerek, aki megtanul beszélni, már hipnotizálva van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","shortLead":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","id":"20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb84ff-95ce-4a36-9b8c-5ad85a1086d2","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Ez a mókus csúnyán berúgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]