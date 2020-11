Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","shortLead":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","id":"20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5835b-56e9-4b5d-af26-95094d3a9293","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","timestamp":"2020. november. 18. 11:47","title":"Benyugtatózta hároméves kislányát egy kecskeméti nő, hogy felvetesse a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6835b483-2024-43af-990e-b3cffc0e5f35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. ","shortLead":"Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. ","id":"20201117_Home_officeban_vegezheto_csapatepito_fozest_szervez_cegeknek_egy_pesti_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6835b483-2024-43af-990e-b3cffc0e5f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbfc760-b12d-4962-8b97-f571d71738be","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Home_officeban_vegezheto_csapatepito_fozest_szervez_cegeknek_egy_pesti_etterem","timestamp":"2020. november. 17. 05:35","title":"Karanténban is legális csapatépítő főzést szervez egy pesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb26b18-208d-48f4-9e15-34e73dda8f66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilham Aliyev bejelentette a körútján, hogy Hegyi-Karabahnak nem lesz autonóm státusza.","shortLead":"Ilham Aliyev bejelentette a körútján, hogy Hegyi-Karabahnak nem lesz autonóm státusza.","id":"20201117_gyozelmi_korut_hegyikarabah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb26b18-208d-48f4-9e15-34e73dda8f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93688288-a539-4f59-8277-c7448542a995","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_gyozelmi_korut_hegyikarabah","timestamp":"2020. november. 17. 19:40","title":"Győzelmi körútra indult az azeri elnök a feleségével Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","shortLead":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","id":"20201118_joachim_low_nemet_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb5a565-21e3-48e6-92d5-62c564e8306b","keywords":null,"link":"/sport/20201118_joachim_low_nemet_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 16:55","title":"A történelmi vereség után is Löw marad a német szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de olyan felhasználó is van, aki saját maga tette tartósabbá a készükéket.","shortLead":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de...","id":"20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e5d40-f199-46a4-8f5c-64981d84b50b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","timestamp":"2020. november. 17. 19:03","title":"Leesett a telefonja, berepedt az üveg – nekiállt, lecserélte fémre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes hűteni az alatta lévő felületet.","shortLead":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes...","id":"20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2a72f-618b-475d-8530-9f75cb087ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","timestamp":"2020. november. 17. 08:03","title":"Feltalálták a szuperfehér festéket, amit ezzel festenek be, az tűző napon is hűvösebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen érdekes marketingüzenettel állt elő a bajor márka.","shortLead":"Igen érdekes marketingüzenettel állt elő a bajor márka.","id":"20201118_A_BMW_szerint_nem_az_autojuk_csunya_hanem_aki_mondja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2d26e-458f-4d67-973d-233e4329010c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_A_BMW_szerint_nem_az_autojuk_csunya_hanem_aki_mondja","timestamp":"2020. november. 18. 12:07","title":"A BMW szerint nem az autójuk csúnya, hanem aki mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a096a4a-6fb4-4a12-b049-89b8d47be478","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Filmio néven magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtökön a Nemzeti Filmintézet. Klasszikusok, valamint a közelmúlt legjobb magyar alkotásai lesznek elérhetőek.","shortLead":"Filmio néven magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtökön a Nemzeti Filmintézet. Klasszikusok...","id":"20201117_magyar_filmek_online_teljes_film_filmio_elofizetes_nfi_streaming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a096a4a-6fb4-4a12-b049-89b8d47be478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb48407b-4e2d-4c11-bd4b-277d952d1278","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_magyar_filmek_online_teljes_film_filmio_elofizetes_nfi_streaming","timestamp":"2020. november. 17. 14:03","title":"Csütörtökön indul \"a magyar Netflix\", tele lesz új és régi magyar filmekkel a Filmio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]