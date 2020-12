Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb8bf5f-3c45-4fbf-b4cb-d6120fba0923","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 29. 15:16","title":"Gulyás Gergely a Demeter-publicisztikáról: Higgadtságra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"H. A.","category":"cegauto","description":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","shortLead":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af60db-f816-4f7d-acb1-5dcd9dc13f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","timestamp":"2020. november. 29. 22:27","title":"Kórházi ágyáról jelentkezett a horrorbalesetet túlélt F1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","shortLead":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","id":"20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7648d5-00cb-4d98-99f0-ad55de131cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","timestamp":"2020. november. 30. 11:21","title":"650 lóerős villanyautóként támad a BMW i7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet találtak Kína délnyugati részén, Szecsuan tartományban.","shortLead":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet...","id":"20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f9df1-860a-4ebc-bb36-c1dc6cc4625e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","timestamp":"2020. november. 29. 10:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb szitakötői közül is a legkisebbiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","shortLead":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","id":"20201129_mav_emeletes_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8a507-a126-47e8-b7c0-157706bb5a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_mav_emeletes_vonat","timestamp":"2020. november. 29. 09:18","title":"Újabb emeletes vonatokat állít forgalomba a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","shortLead":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","id":"20201201_idojaras_hoszallingozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b019e-7177-4e47-beaf-a5a4b6914766","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_idojaras_hoszallingozas","timestamp":"2020. december. 01. 07:13","title":"Kisüt a nap, de ahol nem, ott hó fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]