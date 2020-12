Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője azt is elárulta, hogy kik azok, akikkel nem foglalkozik.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője azt is elárulta, hogy kik azok, akikkel nem foglalkozik.","id":"20201204_kocsis_mate_hirtv_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de96c47-0325-4748-a265-bc4dd407ad24","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_kocsis_mate_hirtv_per","timestamp":"2020. december. 04. 21:10","title":"Kocsis Máté a HírTV-nek beszélt arról, hogy perben áll egy internetes oldallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a","c_author":"Felcsuti Péter","category":"360","description":"Tolerálnia kell-e egy liberális demokráciának az illiberalizmust? Hozzászólás Csizmadia Ervin Milyen értelemben érhetne véget a történelem? című, itt, a hvg360-on megjelent írásához.","shortLead":"Tolerálnia kell-e egy liberális demokráciának az illiberalizmust? Hozzászólás Csizmadia Ervin Milyen értelemben érhetne...","id":"20201205_Felcsuti_Peter_Csizmadia_Ervin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bd6cc0-7007-4ee6-8a42-55b71bd3b024","keywords":null,"link":"/360/20201205_Felcsuti_Peter_Csizmadia_Ervin","timestamp":"2020. december. 05. 13:30","title":"Felcsuti Péter: Lehet illiberálisnak lenni, de nem egy liberális közösségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Töredeznek a világ legnagyobb jéghegyének a szélei – derült ki az A68a nevű jéghegyről készült nagyfelbontású felvételekből, amelyek szerint repedések tarkítják.","shortLead":"Töredeznek a világ legnagyobb jéghegyének a szélei – derült ki az A68a nevű jéghegyről készült nagyfelbontású...","id":"20201205_vilag_legnagyobb_jeghegye_a68a_szelei_toredeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c6c9a7-f752-48c7-89e6-7657c4658262","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_vilag_legnagyobb_jeghegye_a68a_szelei_toredeznek","timestamp":"2020. december. 05. 09:03","title":"Szörnyű véget érhet a legnagyobb jéghegyének útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61700a82-93c0-4925-abf6-dddbdc663006","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A koronavírus megjelenése rámutatott, milyen égető szükség lenne a digitális megoldások széleskörű elterjedésére az egészségügyben. Hármas interjúnk a téma szakértőivel.\r

","shortLead":"A koronavírus megjelenése rámutatott, milyen égető szükség lenne a digitális megoldások széleskörű elterjedésére...","id":"sap_20201204_egeszsegugy_digitalizacio_koronavirus_omron_belux","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61700a82-93c0-4925-abf6-dddbdc663006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c1330-ff35-427d-9c95-dde9d4035bef","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201204_egeszsegugy_digitalizacio_koronavirus_omron_belux","timestamp":"2020. december. 04. 17:30","title":"“A robbanás előtti pillanat”: új alapokra kell helyezni az egészségügy működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottó sorsoláson: 4, 7, 28, 58, 77. ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottó sorsoláson: 4, 7, 28, 58, 77. ","id":"20201205_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai_es_a_nyeremenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b82d3e-5521-4a5f-8b68-655183440e78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai_es_a_nyeremenyek","timestamp":"2020. december. 05. 20:35","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai és a nyeremények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","shortLead":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","id":"202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8f8776-3764-4bc8-b5c3-8745772e9d75","keywords":null,"link":"/360/202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","timestamp":"2020. december. 06. 08:15","title":"Nem legyengített koronavírus van a most engedélyezés előtt álló vakcinákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz, hogy kiadja szokásos ünnepi hirdetését, amelynek üzenete a szórakozás és a kapcsolattartás a vállalat eszközeivel.","shortLead":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz...","id":"20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a83409-03d2-4617-9d95-e133d63eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. december. 05. 12:03","title":"Ez az ünnep más lesz: megjött a Microsoft 2020-as karácsonyi reklámklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","shortLead":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","id":"20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b183ab-c9fd-4290-839b-5c5ed3d4a147","keywords":null,"link":"/sport/20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","timestamp":"2020. december. 04. 20:24","title":"Kikapott a női kézicsapatunk az előzetesen esélytelenebbnek tartott horvátoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]