[{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","shortLead":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","id":"20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295552e6-9901-4326-bb62-aa0cade0d84c","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","timestamp":"2020. december. 18. 17:35","title":"Magánemberekből álló egyesület vásárolja meg a DVSC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b482079-1fb3-4623-81c3-4dc12f84bb22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Két egészségpénztárat is magával rántott a Buda-Cash brókerház, az egyik felszámolása még mindig nem zárult le. ","shortLead":"Két egészségpénztárat is magával rántott a Buda-Cash brókerház, az egyik felszámolása még mindig nem zárult le. ","id":"20201218_brokerbotrany_buda_cash_prov1ta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b482079-1fb3-4623-81c3-4dc12f84bb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80190d0-c0ea-4264-a70a-c50bfa5a74a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_brokerbotrany_buda_cash_prov1ta","timestamp":"2020. december. 18. 12:00","title":"Öt évvel a brókerbotrány után még mindig van, aki fut a pénze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikroszkopikus ellenség kényszerítette térdre a világot 2020-ban. Félelemben tartotta az emberiséget, százmilliókat zárt be otthonába, elsöpört nagyszabású, globális terveket és privát eseményeket egyaránt. Néhány fontos grafikonon foglaltuk össze, amit tudni érdemes a világ és azon belül Magyarország keserves évéről.","shortLead":"Mikroszkopikus ellenség kényszerítette térdre a világot 2020-ban. Félelemben tartotta az emberiséget, százmilliókat...","id":"20201218_Covidhullamvasut_egy_tucat_fontos_abra_a_munkanelkulisegtol_a_tulhalalozasig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504454f4-4e24-4371-bfe0-1ebde79e5dec","keywords":null,"link":"/360/20201218_Covidhullamvasut_egy_tucat_fontos_abra_a_munkanelkulisegtol_a_tulhalalozasig","timestamp":"2020. december. 18. 14:00","title":"Covid-hullámvasút: egy tucat fontos ábra a munkanélküliségtől a \"túlhalálozásig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe082d90-9ecb-482b-ae5c-6b4622824969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 kilométeres dugóban vacogtak negyven órát.","shortLead":"15 kilométeres dugóban vacogtak negyven órát.","id":"20201218_Ezer_ember_rekedt_a_hoban_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe082d90-9ecb-482b-ae5c-6b4622824969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5348dce-a0d3-4cbb-931c-b0686b5b5e41","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Ezer_ember_rekedt_a_hoban_Japanban","timestamp":"2020. december. 18. 12:23","title":"Ezer ember rekedt a hóban Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","shortLead":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","id":"20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cca58-0a37-4e8c-93e3-d670329b4a23","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","timestamp":"2020. december. 18. 05:51","title":"Kiszabadították az elrabolt nigériai iskolás fiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szavaztak is, meg nem is.","shortLead":"Szavaztak is, meg nem is.","id":"20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42a7c0d-e197-4c5b-a468-1834dc1cfa21","keywords":null,"link":"/360/20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","timestamp":"2020. december. 18. 07:00","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung: Még mindig nem világos, van-e helye a Fidesznek a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","shortLead":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","id":"2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9355273f-a4b7-4983-a261-b1cb5f667130","keywords":null,"link":"/zhvg/2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","timestamp":"2020. december. 17. 18:50","title":"Évente több mint félmillió forintnyi ételt dobnak ki a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]