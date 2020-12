Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b9d906b-cf1b-4bcd-a8f8-62f108467e08","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI fotósa követte a rendőri felvezetéssel érkezett első szállítmány vakcina útját a hegyeshalmi határtól a Dél-Pesti centrumkórházig, ahol Kásler Miklós miniszter fogadta a kisteherautót.","shortLead":"Az MTI fotósa követte a rendőri felvezetéssel érkezett első szállítmány vakcina útját a hegyeshalmi határtól...","id":"20201226_Kasler_varta_az_uj_vakcina_erkezeset__fotok_az_elso_szallitmany_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9d906b-cf1b-4bcd-a8f8-62f108467e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e1bf2-1548-466a-adf6-a0a69a2e3b89","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Kasler_varta_az_uj_vakcina_erkezeset__fotok_az_elso_szallitmany_utjarol","timestamp":"2020. december. 26. 10:20","title":"Kásler Miklós várta az új vakcina érkezését - fotók az első szállítmány útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7e06fe-fbad-408d-8d83-f6d0d1e45055","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap közepén kezdődő új szezon mérkőzései alatt.\r

\r

","shortLead":"Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap...","id":"20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7e06fe-fbad-408d-8d83-f6d0d1e45055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e09862-afe9-44da-a242-2c1076a22d6d","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","timestamp":"2020. december. 26. 12:17","title":"Kötelező lesz a NHL-edzőknek is a maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabda-zseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20201225_A_megnyugtato_keksarga_kozeg_es_Ausztralia__Kasas_Tamas_eletutja_1_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70264d88-85e0-4fa1-a5fa-e491862f954f","keywords":null,"link":"/360/20201225_A_megnyugtato_keksarga_kozeg_es_Ausztralia__Kasas_Tamas_eletutja_1_resz","timestamp":"2020. december. 25. 19:00","title":"A megnyugtató kék-sárga közeg és Ausztrália - Kásás Tamás életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1860a477-8e5d-4449-b37b-cda4d96263f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több szervezet ad át díjakat év végén, de nem mindenki tudja átvenni a kitüntetést. Például a fák. A Duma Aktuál összegyűjtötte, milyen kategóriákban osztottak elismeréseket 2020-ban. ","shortLead":"Egyre több szervezet ad át díjakat év végén, de nem mindenki tudja átvenni a kitüntetést. Például a fák. A Duma Aktuál...","id":"20201225_Duma_Aktual_Az_ev_mindene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1860a477-8e5d-4449-b37b-cda4d96263f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54a19-0c6a-473d-9ec3-db4da01cb019","keywords":null,"link":"/360/20201225_Duma_Aktual_Az_ev_mindene","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Duma Aktuál: Hidegvérrel fogadta a vipera, hogy az év hüllője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","shortLead":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","id":"20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cee9b1-d944-4f03-b084-8c5b4f363915","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","timestamp":"2020. december. 24. 14:40","title":"Piliscsabán fog felépülni a Országos Széchényi Könyvtár raktára 23 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db3202-08bb-48e8-bda6-523fb72a7640","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"2020 szinte kivétel nélkül mindenki számára a problémák, a veszteségek és a szorongás éve volt, sőt még most is csak reménykedni tudunk, hogy hamarosan talán véget ér ez a korszak. De paradox módon a sok rossz hordalékaként néha, mint egy szebb kavicsot a folyóparti törmelék közt, lehetett találni némi jót is.","shortLead":"2020 szinte kivétel nélkül mindenki számára a problémák, a veszteségek és a szorongás éve volt, sőt még most is csak...","id":"20201225_Ha_a_jarvanyban_nem_is_a_mellekhatasaiban_lehetett_talalni_jot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19db3202-08bb-48e8-bda6-523fb72a7640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4934c35-6355-4538-9698-931cb546bd6c","keywords":null,"link":"/elet/20201225_Ha_a_jarvanyban_nem_is_a_mellekhatasaiban_lehetett_talalni_jot","timestamp":"2020. december. 25. 13:30","title":"Ha a járványban nem is, a mellékhatásaiban lehetett találni jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","shortLead":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","id":"20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f22a66-e908-4026-82f8-c51399670e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","timestamp":"2020. december. 24. 14:55","title":"Meggyógyult a koronavírusból Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]