[{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","shortLead":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","id":"20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34461028-85f1-42e4-894e-cd0b8ec752d6","keywords":null,"link":"/sport/20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 30. 12:32","title":"A Barcelona edzője már el is engedte a bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője és Charles Michel az Európai Tanács elnöke. Boris Johnson brit miniszterelnök is szerdán írja alá az egyezményt, melyet a londoni parlament minden bizonnyal megszavaz. ","shortLead":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője...","id":"20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4a9d1-2ab4-42f7-a09e-477627767dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","timestamp":"2020. december. 30. 12:56","title":"Barnier: A Brexit is bizonyítja, nem jó ötlet az EU elhagyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek számára használható üzemanyaggá változtatni a szén-dioxidot.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel egyszerű anyagok segítségével lehet a repülőgépek...","id":"20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536a5101-679e-4a9e-af0c-5d7033f57d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_szen_dioxid_kibocsatas_repulogep_legi_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 28. 20:03","title":"Szén-dioxidból készítettek üzemanyagot, karbonsemlegessé válhatnak a repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","shortLead":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","id":"20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8739d43-13fe-41c9-ade2-13dd32502519","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","timestamp":"2020. december. 29. 07:05","title":"12 részes sorozat követi a pozsonyi csatáról készült filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen a 2019–2020-as férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében.\r

","shortLead":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen...","id":"20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dcecc5-bb7b-4a74-9fd4-70339c856f53","keywords":null,"link":"/sport/20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","timestamp":"2020. december. 28. 22:35","title":"Szoros meccsen dőlt el, de nem jutott döntőbe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálódott a Petrinjából Zágrábba vezető út hídja is.","shortLead":"Megrongálódott a Petrinjából Zágrábba vezető út hídja is.","id":"20201229_horvatorszag_foldrenges_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f3af19-8327-4635-be14-d9d807f848d7","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_horvatorszag_foldrenges_aldozatok","timestamp":"2020. december. 29. 18:08","title":"Már hét halálos áldozata van a horvátországi földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ad2859-1022-4474-b88e-8c04794369de","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokan már tavaly lemondtak a Bitcoin-ról, de úgy tűnik a koronavírus járvány kedvező hatással bírt a keresleti viszonyokra. A Bitcoin főnixmadárként támadt fel a hamvaiból, megnőtt a kereskedés intenzitása és új rekordot döntött az árfolyam. Többféle pénzügyi elgondolás van arról, hogy ez mennyire lehet tartós és mennyiben befolyásolhatták az intézményi befektetők vásárlásai a piac trendjeit, de ez egyelőre nem befolyásolja a népszerűségét.","shortLead":"Sokan már tavaly lemondtak a Bitcoin-ról, de úgy tűnik a koronavírus járvány kedvező hatással bírt a keresleti...","id":"crystalgroup_20201230_Adoelkerules_kisbefektetok_kriptovaluta_CWW","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ad2859-1022-4474-b88e-8c04794369de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aea1899-f451-491c-a983-0f76a8ea8ae2","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20201230_Adoelkerules_kisbefektetok_kriptovaluta_CWW","timestamp":"2020. december. 30. 12:30","title":"Adóelkerülésre csábítja a kisbefektetőket a kriptovaluták jelenlegi szabályozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100 ezer forintot is gyűjtenek nekik.","shortLead":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100...","id":"20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ab4bbb-2620-4247-a43e-8db26eb5a1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","timestamp":"2020. december. 29. 09:59","title":"Az SZFE hallgatói 100 ezer forinttal támogatták az Igazgyöngy Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]