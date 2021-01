Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A munkavállalók azt szeretnék, hogy a koronavírussal járó bolti többletterhelés az idei alapfizetésekben is megjelenjen.

A munkavállalók azt szeretnék, hogy a koronavírussal járó bolti többletterhelés az idei alapfizetésekben is megjelenjen. 2021. január. 28. 07:39 Kiéleződhet a bértárgyalás a Tescónál

Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban.

Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban. 2021. január. 28. 05:33 Ausztráliában több mint tíz napja nem regisztráltak új fertőzöttet Legközelebb február második felében vizsgálják felül a járványügyi védelmi intézkedések fenntartását, március 1-ig érvényben maradnak – derült ki a kormányinfón. Gulyás Gergely miniszter szerint felgyorsítják a vendéglátósok által igényelt bértámogatások kifizetését, és bejelentette, hogy 45 milliárdos kerettel új program indul a falusi kisboltok támogatására. Gulyás Gergely miniszter szerint felgyorsítják a vendéglátósok által igényelt bértámogatások kifizetését, és bejelentette, hogy 45 milliárdos kerettel új program indul a falusi kisboltok támogatására. 2021. január. 28. 10:57 Gulyás Gergely: Március 1-ig maradnak a járványügyi korlátozások Hadházi László pedig még gitárt is ragad, hogy a beléültetett chip hatásairól énekeljen. A Duma Aktuál csapata, Kovács András Péter vezetésével leplezi le, mennyire könnyű tudományosnak ható maszlaggal megvezetni az embereket. Hadházi László pedig még gitárt is ragad, hogy a beléültetett chip hatásairól énekeljen. 2021. január. 29. 19:00 A Duma Aktuál dalban mondja el: ezért veszélyesek a konteók Az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij azt állította, a hatalmas palotát Vlagyimir Putyin oligarchái építtették az orosz államfő számára. Míg Navalnij videójában – az építészeti tervek alapján készített 3D-s virtuális sétán – pazar szalonok látszanak, a Mash-videóban csak üres falak állnak. Míg Navalnij videójában – az építészeti tervek alapján készített 3D-s virtuális sétán – pazar szalonok látszanak, a Mash-videóban csak üres falak állnak. 2021. január. 29. 16:19 Így néz ki a Putyinhoz kötött palota belülről A hiánygazdaságban hiánytalan ellátás, lakáskiutalások, luxusautók – a szovjet pártelit is nagyban dőzsölt. Vlagyimir Putyin viszont még nagyobban játszik: titokban, átmosott állami pénzen fekete-tengeri magán-minikirályságot építtetett magának. 2021. január. 29. 17:00 Putyin csak folytatja a szovjet hagyományt, amikor földi paradicsomot épít Az anya azt mondta a rendőrségen, hogy már többször odaengedte a fiát a kormány mögé. 2021. január. 29. 20:22 Büntetőeljárás indult a nő ellen, aki a gyerekével az ölében vezetett a Ferihegyi úton A független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt a színész és rendező szerint. 2021. január. 28. 17:35 Fodor Tamás az SZFE új vezetéséről: Ez az ügy egy tökéletes kudarc