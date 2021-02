Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején kicsempészték azokat.","shortLead":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején...","id":"20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ee5449-840b-4ac1-b1f2-72a8a69a4777","keywords":null,"link":"/kultura/20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","timestamp":"2021. január. 31. 18:20","title":"Illegális ásatásokból származó műtárgyakat adtak vissza Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek nyár végéig mindenkit beoltanának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek...","id":"20210202_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0157fc1f-3c03-492e-9636-09f0a0edc996","keywords":null,"link":"/360/20210202_Radar360","timestamp":"2021. február. 02. 08:00","title":"Radar360: Varga Judit szépen törleszt, keresik Müller Cecília fenyegetőjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"90 százalék feletti a Szputnyik V hatásossága a harmadik tesztfázis adatai szerint, ráadásul a 60 év felettieknél is ugyanilyen hatásos.","shortLead":"90 százalék feletti a Szputnyik V hatásossága a harmadik tesztfázis adatai szerint, ráadásul a 60 év felettieknél is...","id":"20210202_lancet_szputnyikv_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ca51c-f0e7-4b88-ac35-896a16d57d68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lancet_szputnyikv_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 14:01","title":"Az orosz vakcina biztonságos és hatásos a Lancet orvosi szaklapban megjelent cikk szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros-csoport ásványvizes cége megvásárolta az ország egykori legnagyobb, másfél éve csődvédelembe menekült ásványvízgyártó üzemét.","shortLead":"A Mészáros-csoport ásványvizes cége megvásárolta az ország egykori legnagyobb, másfél éve csődvédelembe menekült...","id":"20210202_meszaros_lorinc_asvanyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c97d0-833f-495a-88eb-e45038a87c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_meszaros_lorinc_asvanyviz","timestamp":"2021. február. 02. 13:38","title":"Ásványvízgyárat vásárolt Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt, amelyekben valódi pénzüket kockáztathatják a felhasználók.","shortLead":"Egy változás eredményeként szélesebbre nyílnak az androidos Play áruház kapui azok előtt az alkalmazások előtt...","id":"20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcffc82-4fc9-4e04-82d9-8b37424eb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ea6a-6d59-46b4-a1f6-b9386bbe307a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_szerencsejatek_alkalmazas_android_play_aruhaz","timestamp":"2021. február. 02. 09:03","title":"Jönnek Androidra a valódi pénzes szerencsejátékok, a magyaroknak még várniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész megint bocsánatot kért, vázolta a bírósági ügy menetét, és reméli, most már lezárulhat a per. Bejelentette, hogy eláll a tárgyalás megtartása iránti kérelmétől.



","shortLead":"A zenész megint bocsánatot kért, vázolta a bírósági ügy menetét, és reméli, most már lezárulhat a per. Bejelentette...","id":"20210201_Ujra_megszolalt_Lovasi_Andras_az_altala_okozott_balesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddce08a1-d784-4008-9589-36412a8e7c68","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Ujra_megszolalt_Lovasi_Andras_az_altala_okozott_balesetrol","timestamp":"2021. február. 01. 10:37","title":"Újra megszólalt Lovasi András az általa okozott balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9f7d97-45d7-4258-a48e-d99d7f38bfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. külsős cégeket bízott meg olyan feladatokkal, amelyeket maga is el tudott volna végezni. A megbízottaknak viszont nem volt se szakemberük, se eszközeik a feladatok teljesítéséhez. Még a beszerzési szabályokat is megsértették.","shortLead":"A gyanú szerint a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. külsős cégeket bízott meg olyan...","id":"20210201_Hutleg_kezeles_nyomozas_Ferencvaros_Feszofe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9f7d97-45d7-4258-a48e-d99d7f38bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24eccd9e-9f92-4641-91ae-466be30a789b","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Hutleg_kezeles_nyomozas_Ferencvaros_Feszofe","timestamp":"2021. február. 01. 12:32","title":"Nyomozás indult a korábbi ferencvárosi vezetéssel szerződő cég vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébihnél kell áprilistól bejelentkezniük azoknak, akik kisállat-kereskedelmet vagy szaporítást végeznek. Azzal magyarázzák az új szabályt, hogy túl sok törzskönyv nélküli, gyakran állatkínzásnak számító körülmények között tartott kölyökkutyát adnak el Magyarországról külföldre.","shortLead":"A Nébihnél kell áprilistól bejelentkezniük azoknak, akik kisállat-kereskedelmet vagy szaporítást végeznek. Azzal...","id":"20210202_allat_allatkereskedes_szaporitas_nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c804a8b-d025-48a9-8e40-2b3d8ba660f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allat_allatkereskedes_szaporitas_nebih","timestamp":"2021. február. 02. 10:28","title":"Szigorúbban szabályozzák az állatkereskedőket, hogy kevesebb legyen az állatkínzó szaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]