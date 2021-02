Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Moszkva megszakíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, ha Brüsszel újabb szankciókkal sújtja Moszkvát a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij börtönbe zárása miatt – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Ez az utóbbi évek legsúlyosabb orosz fenyegetése.","shortLead":"Moszkva megszakíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, ha Brüsszel újabb szankciókkal sújtja Moszkvát...","id":"20210212_Oroszorszag_kesz_megszakitani_a_kapcsolatokat_az_EUval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78116c3d-3278-4843-9a10-2c30794586f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Oroszorszag_kesz_megszakitani_a_kapcsolatokat_az_EUval","timestamp":"2021. február. 12. 10:44","title":"Oroszország kész megszakítani a kapcsolatokat az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járványt uniós szinten kell kezelni, és jól jön az uniós pénzügyi segítség, de az EU-t meg kell reformálni, vélik az európaiak az EP által rendelt felmérés szerint.","shortLead":"A járványt uniós szinten kell kezelni, és jól jön az uniós pénzügyi segítség, de az EU-t meg kell reformálni, vélik...","id":"20210212_A_magyarok_82_szazaleka_szerint_segit_az_unios_helyreallitasi_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d018757-0bb5-4212-8ece-13a31efad6c2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210212_A_magyarok_82_szazaleka_szerint_segit_az_unios_helyreallitasi_penz","timestamp":"2021. február. 12. 09:45","title":"A magyarok 82 százaléka szerint segít az uniós helyreállítási pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly ősszel még tanúskodni hívták Szemző Áront, de betegség miatt nem tudott elmenni. \r

","shortLead":"Tavaly ősszel még tanúskodni hívták Szemző Áront, de betegség miatt nem tudott elmenni. \r

","id":"20210211_szemzo_aron_dunakeszi_momentum_3ds_zebra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610e7e15-a551-4f81-9a3a-ff655a504edc","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_szemzo_aron_dunakeszi_momentum_3ds_zebra","timestamp":"2021. február. 11. 17:28","title":"Gyanúsított lett a budakeszi 3D-zebra momentumos felfestője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","shortLead":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","id":"20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d979b-c1d9-410c-b046-16d7973dbf82","keywords":null,"link":"/sport/20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","timestamp":"2021. február. 12. 05:16","title":"A Bayern München nyerte a klubvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan döntésről, amely az egyetemen kívül másnak juttatná az épületet.","shortLead":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan...","id":"20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf392aa0-490e-4521-bb16-690bddd0910d","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"Ódry Színpad: „Az épületnek nem tulajdonosa a Református Egyház”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","shortLead":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","id":"20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecaa886-66b2-4263-ae30-b6b7502983a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","timestamp":"2021. február. 11. 12:51","title":"Autótemetőt találtak Magyarországon, tele van roncsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d20751-90a2-4b4c-b41b-701a89568e3f","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hol egy kanál vízbe fojtanák, hol felfalnák egymást a Malcolm és Marie szereplői az Eufória című sorozat alkotóinak új filmjében. Az amerikai film magyar operatőre, Rév Marcell képei viszont túl sokat mutatnak meg belőlük.","shortLead":"Hol egy kanál vízbe fojtanák, hol felfalnák egymást a Malcolm és Marie szereplői az Eufória című sorozat alkotóinak új...","id":"20210210_malcolm_es_marie_kritika_netflix_zendaya_john_david_washington_rev_marcell_sam_levinson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d20751-90a2-4b4c-b41b-701a89568e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbe3c70-b6b3-4b86-982b-991b49d3110d","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_malcolm_es_marie_kritika_netflix_zendaya_john_david_washington_rev_marcell_sam_levinson","timestamp":"2021. február. 10. 20:00","title":"Nem a gyilkos indulat, csak a kamera buktatja le ezt a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik vakcina folyamatos felülvizsgálatára – közölte az EMA, cáfolva a tegnapi orosz bejelentést.","shortLead":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik...","id":"20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6723cc-6322-4217-9c6b-87ec78b229f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2021. február. 10. 17:21","title":"Mégsem vizsgálja az Európai Gyógyszerügynökség az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]