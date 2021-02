Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átverésben az egyetem egyik professzorának a nevével élnek vissza, azt állítva, hogy kedvezményes vásárlási lehetőségre „biztatja” az érintett betegeket.","shortLead":"Az átverésben az egyetem egyik professzorának a nevével élnek vissza, azt állítva, hogy kedvezményes vásárlási...","id":"20210220_Parazitakat_pusztito_szert_reklamoznak_egy_alinterjuval_es_a_Semmelweis_Egyetem_nevevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc716ca8-557d-49b0-9787-fe1aa70db706","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_Parazitakat_pusztito_szert_reklamoznak_egy_alinterjuval_es_a_Semmelweis_Egyetem_nevevel","timestamp":"2021. február. 20. 11:10","title":"Parazitákat pusztító szert reklámoznak egy álinterjúval és a Semmelweis Egyetem nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","shortLead":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","id":"20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54399953-8419-4c8e-b9c9-9bf6ead3942a","keywords":null,"link":"/vilag/20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","timestamp":"2021. február. 19. 21:49","title":"Capitoliumi zavargások: Felfüggesztettek hat rendőrtisztet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt nem jelent a lakosságra.","shortLead":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt...","id":"20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd559c-94ae-4b23-974c-c82ab81f5f43","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","timestamp":"2021. február. 19. 07:45","title":"Ismeretlen büdös anyag miatt egész éjjel mosták a csatornát az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban ismertette a friss járványügyi adatokat.\r

","shortLead":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban ismertette a friss járványügyi adatokat.\r

","id":"20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35299da0-c968-41ba-a730-7f8c456a95e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 19. 08:04","title":"Koronavírus: két hónapos csúcson az új fertőzöttek száma, meghalt 110 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét éve nem igényeltek ennyien menedékjogot, mint 2020-ban.","shortLead":"Hét éve nem igényeltek ennyien menedékjogot, mint 2020-ban.","id":"20210218_europai_unio_menedekkerok_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e2ed40-90f0-4bf0-995d-28175c369c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_europai_unio_menedekkerok_2020","timestamp":"2021. február. 18. 21:33","title":"31 százalékkal csökkent a menedékkérők aránya az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal keltette életre a máig népszerű szoftvert.","shortLead":"Az id Software legendás videojátéka, a Doom sokféle eszközön indítható. Egy lelkes youtuber most kartonpapírokkal...","id":"20210219_doom_2_kartondoboz_papir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997c43ea-7c63-404e-9ca2-c4e8f715ebf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bd6af-cdf9-4d2b-aa38-58c41f94b97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_doom_2_kartondoboz_papir","timestamp":"2021. február. 19. 19:03","title":"Megcsinálták: a Doom II kartondobozokkal is játszható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az országgyűlés törvényalkotási bizottsága megfogalmazta, hogyan javítsák ki a decemberben elfogadott, de ki nem hirdetett hulladéktörvény alaptörvény-ellenesnek bizonyult pontját.","shortLead":"Az országgyűlés törvényalkotási bizottsága megfogalmazta, hogyan javítsák ki a decemberben elfogadott, de ki nem...","id":"20210218_Kompenzaciot_kapnak_a_cegek_az_atadott_hulladekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0c201d-9a39-4144-a6cb-d04aea5ede68","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_Kompenzaciot_kapnak_a_cegek_az_atadott_hulladekert","timestamp":"2021. február. 18. 16:15","title":"Kompenzációt kapnak a cégek az átadott hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, miután az az EU közös orvosi kannabisz álláspontja ellen szavazott az ENSZ illetékes testületében.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, miután az az EU közös orvosi kannabisz...","id":"20210218_Unios_eljaras_indult_hazank_ellen_gyogyaszati_kannabisz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0924d83c-86a2-493e-8fd9-63b3ea489efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c5f76b-380a-4f7a-bb18-346137118cab","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_Unios_eljaras_indult_hazank_ellen_gyogyaszati_kannabisz_miatt","timestamp":"2021. február. 18. 14:55","title":"Uniós eljárás indult Magyarország ellen a gyógyászati kannabisz elutasítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]