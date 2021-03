Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","shortLead":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","id":"20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051415f8-79ad-4b73-902d-f31335c92202","keywords":null,"link":"/sport/20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","timestamp":"2021. március. 12. 21:30","title":"Az MLSZ meghosszabbította Marco Rossi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b191652-dbdc-49fb-97ea-987eae4135df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor támogatta, hogy Izrael lélegeztetőgépeket gyártson Magyarországon, és bejelentette, hogy Magyarország is csatlakozik egy oltási igazolásról szóló izraeli kezdeményezéshez.","shortLead":"Orbán Viktor támogatta, hogy Izrael lélegeztetőgépeket gyártson Magyarországon, és bejelentette, hogy Magyarország is...","id":"20210312_orban_izrael_netanjahu_babis_vakcinagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b191652-dbdc-49fb-97ea-987eae4135df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed267c9c-fcf4-47f2-b1d2-6871f43ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_orban_izrael_netanjahu_babis_vakcinagyar","timestamp":"2021. március. 12. 10:51","title":"Vakcinagyár nyitásáról is tárgyalt Orbán Izraelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","shortLead":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","id":"20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1245baf-a128-4bda-b2b1-9480f57e4d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 12. 10:19","title":"A csökkentett ígéretnél is kevesebb vakcinát szállít ki márciusban az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","shortLead":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","id":"20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9797b2ce-2260-4905-bce6-38d2c53b7b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 19:39","title":"Irdatlan nagy összegért vették meg Jeffrey Epstein New York-i házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, hiszen most a kevés is rengeteg.","shortLead":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati...","id":"202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cc8628-d2b8-4f70-bd0b-827ad9d9cdc4","keywords":null,"link":"/360/202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","timestamp":"2021. március. 13. 07:00","title":"Nagyjából megduplázták a munkaerőhiányt az egészségügyben a kormányintézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","shortLead":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","id":"20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfee592-081e-4469-938f-f6cc5bb7966e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","timestamp":"2021. március. 12. 04:42","title":"Toyota az Apple-nek: Az autógyártásban 40 évig kell kiszolgálni a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalat fele már korábban a felcsúti milliárdos cégcsoportjához került. ","shortLead":"A vállalat fele már korábban a felcsúti milliárdos cégcsoportjához került. ","id":"20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56470d66-fbb6-4f20-9b1c-48d4b0115e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","timestamp":"2021. március. 12. 11:39","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Tigáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]