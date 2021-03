Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","shortLead":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","id":"20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e10cc7-0fe1-4282-80f1-b4e30f81472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","timestamp":"2021. március. 12. 08:03","title":"Terjed az álhír, miszerint Elon Muskot halálos baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek, aki aztán Budapesten bukkant fel újra.","shortLead":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek...","id":"20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0d18f-4e76-4708-9205-1a10777ab65c","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","timestamp":"2021. március. 11. 20:29","title":"Szijjártó nem tud róla, hogy a Gruevszki-féle lehallgatásba belebukott kémfőnök is Magyarországra készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 12. 11:30","title":"Az izzólámpát már felfedezték, de mire számíthatunk a legifjabb feltalálóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat más műemlékkel, az egykori hajógyár épületekben működő bezárt szórakozóhelyekkel.","shortLead":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat...","id":"20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03669f57-5df7-4a6c-9ae1-7d67f44991e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","timestamp":"2021. március. 12. 16:57","title":"Demeter Szilárdéké lesz a Hajógyári-sziget jókora része, a volt Vizoviczki-diszkók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét éven át élte a nagyvilági életet a bank volt régiós vezetője, akit végül egy belső vizsgálat buktatott le. Azóta sem ismert be semmit, de 18 vádlott-társa közül öt végül terhelő vallomást tett rá egy alku keretében. ","shortLead":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét...","id":"20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ecac1-6c99-4e5b-8006-3c00d2722ead","keywords":null,"link":"/360/20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","timestamp":"2021. március. 12. 06:30","title":"Ifjú sztárbankárként indult, majd 260 millióval húzta le az OTP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg nem nevezett lapnak.","shortLead":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg...","id":"20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474eeb6d-c4b1-4c99-9ce9-d0271ea4c91e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","timestamp":"2021. március. 12. 08:33","title":"Beperelte a MacBook Pro egyik tervezőjét az Apple, mert adatokat lopott ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az NNK szerint minden háziorvos köteles részt venni a védőoltási programban, ez az alapellátási tevékenységben kötelező feladat.","shortLead":"Az NNK szerint minden háziorvos köteles részt venni a védőoltási programban, ez az alapellátási tevékenységben kötelező...","id":"20210312_oltas_haziorvos_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43e1e54-9e70-4010-b0e3-f23344c964fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_oltas_haziorvos_hetvege","timestamp":"2021. március. 12. 20:27","title":"A háziorvosoknak május végéig a hétvégi napokon is oltaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses halálesetek és az AstraZeneca oltása között, több európai ország mégis felfüggesztette az alkalmazását. Szakértők szerint a trombózisos esetek aránya nem magasabb, mint általában a társadalomban, és van, aki túlzott elővigyázatosságnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felfüggesztik az egyébként életeket mentő oltásokat. ","shortLead":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati...","id":"20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8c8aaf-1816-4d87-af89-a0bfe7bd4a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 12. 20:00","title":"Felfüggesztett oltások: Mi az igazság az AstraZeneca vakcinájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]