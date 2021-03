Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6e9255b-85ab-44b4-abd0-a605493bb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyénkénti eltérő intézkedések lehetőségét a hétvégén nem zárta ki a szervezet osztályvezetője.","shortLead":"A megyénkénti eltérő intézkedések lehetőségét a hétvégén nem zárta ki a szervezet osztályvezetője.","id":"20210316_koronavirus_nnk_megyei_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9255b-85ab-44b4-abd0-a605493bb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93def16-18a9-4d35-adc1-09736bf17aed","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_nnk_megyei_korlatozasok","timestamp":"2021. március. 16. 15:53","title":"NNK: Nincs döntés megyei járványügyi korlátozásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca vakcinájának alkalmazását.","shortLead":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca...","id":"20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657f2d52-6492-4200-84a1-bb5938f8b762","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","timestamp":"2021. március. 15. 16:56","title":"Újabb országok függesztik fel az AstraZeneca-vakcina használatát, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"Fekete-Győr András","category":"360","description":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk, a Momentum elnöke. Szerinte az elmúlt év világosan megmutatta, hogy a Fidesz és személyesen Orbán Viktor alkalmatlan erre a feladatra: káoszkormányzásának és rablásainak eredménye tizenhatezernél több halott, háromszázezernél több munkanélküli és egy a válság közepén tönkretett egészségügy. Ennél kell sokkal jobbat mutatni, a jövőképek bemutatására, a programokról szóló vitákra pedig az előválasztás a legjobb eszköz, teszi hozzá. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának újabb megszólalója. ","shortLead":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk...","id":"20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00d55f1-d5bc-4eb5-9364-cefc8367ef76","keywords":null,"link":"/360/20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 16. 07:00","title":"Fekete-Győr András: “Orbán, takarodj” helyett beszéljünk az új Magyarországról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","id":"20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2889896e-1546-4b52-88d6-499f34508a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 09:09","title":"Koronavírus: 143 beteg meghalt, 4926 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","shortLead":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","id":"20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b426500-2469-4e1f-9a24-643be415c325","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","timestamp":"2021. március. 16. 10:33","title":"Lenyűgöző fotók készültek Skócia fölött feltűnt északi fényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","shortLead":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","id":"20210316_oriasrozmar_irorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6932b7f-3a37-4cba-a12c-a36d3fc7d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_oriasrozmar_irorszag","timestamp":"2021. március. 16. 10:16","title":"Videó: sarkvidéki óriásrozmár bukkant föl Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","shortLead":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","id":"20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd73adcb-1ce2-42d0-aaae-563659f5dc5e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 17:25","title":"Egyre komolyabban veszik a magyarok kontaktuscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak eljárást hamis vád miatt, ezért nem tesz feljelentést. A rendőrség szerint azonnal kivizsgálták az ügyet, a politikus állítását nem támasztja alá semmi.","shortLead":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak...","id":"20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b108b2af-3879-488d-85b5-fb50a2f82d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","timestamp":"2021. március. 15. 17:42","title":"Egy politikus azt állítja, rendőrök gumibotozták Budapesten, de nem tesz feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]