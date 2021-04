Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","id":"20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e84282-b78b-4eed-9f36-ae1f60084fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","timestamp":"2021. április. 06. 06:24","title":"Helyszínelő rendőröknek és öt autónak hajtott neki Tapolcánál egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","shortLead":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5320ee4-0479-4f81-858a-de43ea111d52","keywords":null,"link":"/sport/20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","timestamp":"2021. április. 07. 12:15","title":"Súlyos a helyzet Oszakában, nem megy arra az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni a készülék.","shortLead":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni...","id":"20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f164e77-b4a0-4675-9e22-4ad8d18af304","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2021. április. 07. 16:27","title":"Okosan jósolná meg az iPhone, meddig húzza még, mielőtt tölteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti, írja szerzőnk. ","shortLead":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti...","id":"20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005017b-f032-4d00-8435-0694d1ff6796","keywords":null,"link":"/360/20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","timestamp":"2021. április. 07. 13:05","title":"Molnár Péter: Ezért konzervatív mindenki, aki a NER-t ellenzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","shortLead":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre kevesebb helyen nőhetnek szabadon a virágok, ami a beporzóik számára is végzetes lehet.","shortLead":"Egyre kevesebb helyen nőhetnek szabadon a virágok, ami a beporzóik számára is végzetes lehet.","id":"20210406_eltuno_poszmehek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fea5ed6-581c-4ea2-a268-bdbc44348f77","keywords":null,"link":"/zhvg/20210406_eltuno_poszmehek","timestamp":"2021. április. 06. 18:08","title":"Hamarosan tömegével halhatnak ki a poszméhek, de bárki tehet a megmentésükért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános iskolákban pedig dönthessenek a szülők – kéri az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom. Azt ígérik, hogy ha a döntéshozók nem fogadják el a kéréseiket, nem mennek be az iskolába április 19-én.","shortLead":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános...","id":"20210407_diakok_iskola_ujranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d4e299-6fb2-44ce-9f42-79b9db2a6e54","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_diakok_iskola_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 07. 17:03","title":"Diákok tiltakoznak az iskolák április 19-i újranyitása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint nem pusztán egy diákzavargásról van szó a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül, hanem egy „felépített folyamatról”, igaz, utóbbiról nem sokat árult el.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező szerint nem pusztán egy diákzavargásról van szó a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül, hanem...","id":"20210406_Nemcsak_Karoly_Az_az_ideologiai_vonal_amit_eddig_kepviselt_az_SZFE_frissitesre_szorul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605a8df-a54c-41b3-9713-be49b0d9632d","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_Nemcsak_Karoly_Az_az_ideologiai_vonal_amit_eddig_kepviselt_az_SZFE_frissitesre_szorul","timestamp":"2021. április. 06. 08:47","title":"Nemcsák Károly: Az az ideológiai vonal, amit eddig képviselt az SZFE, frissítésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]