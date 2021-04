Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban eloszlatja a vásárlókat.","shortLead":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban...","id":"20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74499774-d370-4167-8dc6-f51c46bd48fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 08. 11:17","title":"A boltok nagy része kinyitott az újraindulás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","shortLead":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","id":"20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b059c22-26cb-44e4-b50f-f15c7dc24017","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","timestamp":"2021. április. 08. 04:37","title":"A hangja is dörgedelmes lett a 700 lóerősre húzott Audi RS Q8-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal később már hibátlan eredménnyel nyert olimpiát.","shortLead":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal...","id":"20210409_Igaly_Diana_nekrolog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d7b42a-f64c-429f-9932-cfd0e26a0822","keywords":null,"link":"/sport/20210409_Igaly_Diana_nekrolog","timestamp":"2021. április. 09. 11:32","title":"Igaly Diána halálával nemcsak nagy sportolót, hanem ikont is vesztett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd felhasználójának az adata.","shortLead":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd...","id":"20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bf4f0e-3df0-42bd-9d15-927c2aea26d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","timestamp":"2021. április. 08. 08:43","title":"Itt a hivatalos magyarázat az újabb facebookos adatszivárgásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános iskolákban pedig dönthessenek a szülők – kéri az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom. Azt ígérik, hogy ha a döntéshozók nem fogadják el a kéréseiket, nem mennek be az iskolába április 19-én.","shortLead":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános...","id":"20210407_diakok_iskola_ujranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d4e299-6fb2-44ce-9f42-79b9db2a6e54","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_diakok_iskola_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 07. 17:03","title":"Diákok tiltakoznak az iskolák április 19-i újranyitása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","shortLead":"A CIB Befektetési Alapkezelő felveszi anyavállalata nevét, de a CIB Bank marad.","id":"20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725b57b-6404-4122-89ad-d251b2d131c5","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_nevet_valt_a_cib_eurizon_lesz","timestamp":"2021. április. 08. 18:20","title":"Nevet vált a CIB alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetetett, de egyikből sem lett sikertermék. A zenész most arcmaszkban gondolkodik.","shortLead":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetetett, de egyikből sem lett sikertermék...","id":"20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc313887-2ea6-4b84-8839-e8400b4ee226","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 09. 11:03","title":"Itt a Xupermask: bluetoothos arcmaszk egyenesen a Black Eyed Peas Will.i.amjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről képek készültek.","shortLead":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről...","id":"20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca788a-9e3c-41e5-b14f-4b4bf34fa85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","timestamp":"2021. április. 08. 14:12","title":"A Boston Dynamics robotkutyája együtt gyakorlatozott a francia hadsereggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]