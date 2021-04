Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter Erzsébet A Biblia ételei című kötete.","shortLead":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter...","id":"202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab179d0-8687-4c2e-92f5-c1388f16766d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","timestamp":"2021. április. 10. 16:15","title":"A sáskajárástól a sáskafogyasztásig - A Biblia ételei könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f98fd8-a0d7-4917-a168-598778f1caa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Russel azzal kezdte, hogy 12 évesen egy Nintendo DS-t megpróbált mobiltelefonná alakítani, mert nem vehetett magának sajátot. Mára a világ egyik legígéretesebb autóipari techcégének tulajdonosa.","shortLead":"Austin Russel azzal kezdte, hogy 12 évesen egy Nintendo DS-t megpróbált mobiltelefonná alakítani, mert nem vehetett...","id":"20210411_Bemutatjuk_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardost_aki_sajat_erejebol_lett_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78f98fd8-a0d7-4917-a168-598778f1caa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7ee7f7-83d5-4bd2-b190-36b5c3efda29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Bemutatjuk_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardost_aki_sajat_erejebol_lett_az","timestamp":"2021. április. 11. 18:12","title":"Bemutatjuk a világ legfiatalabb új dollármilliárdosát, aki saját erejéből lett az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három nap múlva próbálkozik majd a szerkezet magasba emelésével, amely az első irányított repülés lesz egy másik bolygón.","shortLead":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három...","id":"20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a851d-1544-4e90-87fe-7ef18e4ee1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","timestamp":"2021. április. 11. 10:32","title":"Műszaki hiba miatt elhalasztja a marsi drón reptetését a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni gáláján. Vanessa Kirby elől is elvitte Frances McDormand a legjobb női főszereplő díját.



","shortLead":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni...","id":"20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b051af-32e3-4a32-a248-b10dd0ce79ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","timestamp":"2021. április. 12. 08:40","title":"Tarolt A nomádok földje a BAFTA-díjkiosztón, Vanessa Kirby nem nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai cégek; 450 milliárd forintos kínai hitelt venne fel a magyar állam egy kínai egyetem építésére. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai...","id":"20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e09bd0d-b197-440c-8426-556b56c10435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","timestamp":"2021. április. 11. 07:00","title":"És akkor 2,5 millió beoltott kellett ahhoz, hogy a kormány végre korlátozza a bolti tumultust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami egy agy-számítógép interfészen dolgozik. A jelek szerint nem hiába.","shortLead":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami...","id":"20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74999be0-7c6c-40e0-ac90-75da9319acc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","timestamp":"2021. április. 12. 08:03","title":"Videót mutattak be Elon Muskék majmáról, amelyik gondolatokkal videojátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem négyszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig már megközelítette a négyszázezret.","shortLead":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem...","id":"20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2127858b-72ab-4429-88b4-c353cde4796c","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","timestamp":"2021. április. 10. 21:21","title":"Egy nap alatt 398 áldozata volt a koronavírusnak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","shortLead":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","id":"20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9502a1c4-0f97-4e08-8a6f-5f7be6722710","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","timestamp":"2021. április. 12. 07:26","title":"A részben általa tervezett Land Rover viszi utolsó útján Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]