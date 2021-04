Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","shortLead":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","id":"20210421_TikTok_adatgyujtes_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce8699b-f6cd-4d0f-8b62-934f42d31caf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_TikTok_adatgyujtes_per","timestamp":"2021. április. 21. 07:27","title":"Gyerekek személyes adatainak gyűjtéséért perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény, viszont 20 millió forintos mérlegfőösszeg fölött majdnem minden szervezetről az Állami Számvevőszék készít évente jelentést.","shortLead":"Beadta a kormány a javaslatot, amellyel hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló...","id":"20210421_civiltorveny_visszavonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e38f0b-abad-48f1-ae6d-119f987ed106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27bc1d-b16a-4912-952a-269c4b699ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civiltorveny_visszavonas","timestamp":"2021. április. 21. 08:26","title":"Visszavonja a kormány a civiltörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3e9724-f409-47b6-a8f6-6b84c455f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokottnál jóval aktívabbá válnak az agy bizonyos területei nyelvtanulás során. Az aktivitás mérése pedig visszajelzést adhat a tanulási módszer hatékonyságáról.","shortLead":"A szokottnál jóval aktívabbá válnak az agy bizonyos területei nyelvtanulás során. Az aktivitás mérése pedig...","id":"20210421_nyelvtanulas_agyi_teruletek_mri_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3e9724-f409-47b6-a8f6-6b84c455f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c1fd10-e559-4759-86ab-b6fd40d347ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nyelvtanulas_agyi_teruletek_mri_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 21. 12:03","title":"Mi történik az agyunkban, amikor új nyelvet tanulunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitest-szint a beoltottak szervezetében.","shortLead":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitest-szint a beoltottak...","id":"20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f7ff7f-f547-4929-9205-8db4a0e1636e","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","timestamp":"2021. április. 21. 13:55","title":"Gyártója szerint minden koronavírus-variáns ellen véd a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint hamarosan a Magyar Közlönyben jelenik majd meg a vendéglátóhelyek teraszainak nyitását engedélyező rendelet. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint hamarosan a Magyar Közlönyben jelenik majd meg a vendéglátóhelyek teraszainak nyitását...","id":"20210420_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0621b690-2992-48ef-9201-20fc6805c7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. április. 20. 12:39","title":"Müller: Egyértelmű, hogy a védőoltások miatt csökkennek a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","shortLead":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","id":"20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85edd793-b6c7-40ee-886c-c41b963cabd9","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","timestamp":"2021. április. 19. 17:49","title":"Koronavírusosak lettek a vidrák egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendezvény egy kutatóprogram egyik eseménye lett volna, amelynek keretében korábban is tartottak már koncertet.","shortLead":"A rendezvény egy kutatóprogram egyik eseménye lett volna, amelynek keretében korábban is tartottak már koncertet.","id":"20210419_hollandia_parti_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2c0650-4a97-42fd-8078-52ff5cb3988b","keywords":null,"link":"/elet/20210419_hollandia_parti_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 19. 21:49","title":"Akkora volt a felháborodás, hogy mégsem tartják meg a 10 ezer fős hollandiai tesztpartit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök emberölés miatt nyomoznak.","shortLead":"A rendőrök emberölés miatt nyomoznak.","id":"20210420_csaladi_tragedia_vita_dulakodas_leszurt_ferfi_emberoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07480663-3a5c-4de9-b741-09d917b618dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_csaladi_tragedia_vita_dulakodas_leszurt_ferfi_emberoles","timestamp":"2021. április. 20. 09:44","title":"Leszúrta unokáját egy férfi Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]