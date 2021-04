Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","shortLead":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","id":"20210426_india_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c029ceb5-135a-45fc-b7e0-d26e5caef00b","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 08:44","title":"Indiában egyetlen nap alatt 350 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aea514-6e57-45da-bc29-5f6baf9ab927","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kivitelű stuttgarti járgány elsősorban a Mika Häkkinen rajongók körében arathat komoly sikert.","shortLead":"Ez az egyedi kivitelű stuttgarti járgány elsősorban a Mika Häkkinen rajongók körében arathat komoly sikert.","id":"20210425_bejaratosan_uj_allapotban_varja_uj_gazdajat_egy_22_eves_mercedes_kulonlegesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8aea514-6e57-45da-bc29-5f6baf9ab927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddb796a-da09-4978-aac6-5132624a5b38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_bejaratosan_uj_allapotban_varja_uj_gazdajat_egy_22_eves_mercedes_kulonlegesseg","timestamp":"2021. április. 25. 06:41","title":"Nem az ereje miatt különleges ez a 22 évesen is bejáratósan új eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed0d2c-2c54-409f-a70b-b58e46f02bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb női főszereplő, a legjobb rendező és a legjobb film díját is elhozta az idei Oscarról. Mit tud Chloe Zhao és Frances McDormand filmje?","shortLead":"A legjobb női főszereplő, a legjobb rendező és a legjobb film díját is elhozta az idei Oscarról. Mit tud Chloe Zhao és...","id":"20210426_Miert_olyan_zsenialis_az_Oscardijas_A_nomadok_foldje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ed0d2c-2c54-409f-a70b-b58e46f02bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a4379f-8ad0-40d4-a811-52568a2250cc","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Miert_olyan_zsenialis_az_Oscardijas_A_nomadok_foldje","timestamp":"2021. április. 26. 07:54","title":"Miért olyan zseniális az Oscar-díjas A nomádok földje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kúria végzésében elismerte, hogy a dolgozók akkor is sztrájkolhatnak, ha egy felsőoktatási intézmény önállósága kerül veszélybe.","shortLead":"A Kúria végzésében elismerte, hogy a dolgozók akkor is sztrájkolhatnak, ha egy felsőoktatási intézmény önállósága kerül...","id":"20210426_kuria_szfe_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d9e41c-9387-4c50-b63f-c112ea061468","keywords":null,"link":"/elet/20210426_kuria_szfe_sztrajk","timestamp":"2021. április. 26. 06:52","title":"Jogosan sztrájkoltak az SZFE tanárai a Kúria szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem árulják el, hogy a beutazó mely európai országon keresztül érkezett Svájcba.","shortLead":"Azt nem árulják el, hogy a beutazó mely európai országon keresztül érkezett Svájcba.","id":"20210425_Kimutattak_a_koronavirus_indiai_mutansat_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb714991-c32d-42ab-b15f-cfa6300529d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Kimutattak_a_koronavirus_indiai_mutansat_Svajcban","timestamp":"2021. április. 25. 13:52","title":"Kimutatták a koronavírus indiai mutációját Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőtt a csomagolóanyagok ára, egy olcsóbb palackos víz 10-15 százalékkal kerülhet majd többe.","shortLead":"Nőtt a csomagolóanyagok ára, egy olcsóbb palackos víz 10-15 százalékkal kerülhet majd többe.","id":"20210426__asvanyviz_joghurt_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a887d76c-6b6a-4c79-b642-7dfef060931a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426__asvanyviz_joghurt_dragulas","timestamp":"2021. április. 26. 10:47","title":"Drágulni fognak az ásványvizek és a joghurtok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","shortLead":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","id":"20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3f87a-638f-4f64-91b6-9c10e98e1a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 24. 19:40","title":"A Google Earth pár másodperc alatt megmutatja, hogyan hatott a Földre a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad asztalt szinte lehetetlen volt találni. A vírus miatt kevesen aggódtak.","shortLead":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad...","id":"20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee520e-7488-4a34-9f9a-9e56b98d2f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 25. 20:51","title":"Tömegek buliztak tegnap a vendéglátóhelyeken és az utcákon, sokan maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]