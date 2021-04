Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ab62a20e-4912-4918-b0fe-69f8a3e8ff02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alacsony tömeg, erős motor, hátsókerék-hajtás, kézi váltó – ez lehet az újdonság sikerreceptje. ","shortLead":"Alacsony tömeg, erős motor, hátsókerék-hajtás, kézi váltó – ez lehet az újdonság sikerreceptje. ","id":"20210426_modern_elmenyauto_allit_emleket_a_legendas_ferrari_250_gtonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab62a20e-4912-4918-b0fe-69f8a3e8ff02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c953d1-691b-403d-80ca-7988a6b60483","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_modern_elmenyauto_allit_emleket_a_legendas_ferrari_250_gtonak","timestamp":"2021. április. 26. 09:21","title":"Élményautó állít emléket a legendás Ferrari 250 GTO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","shortLead":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","id":"20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ec46e-dc86-49f4-840d-f4d86880b3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","timestamp":"2021. április. 26. 18:23","title":"Előjegyzés nélkül adják a Pfizer vakcináját egy kolozsvári autós oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik, hogy a munkatársak védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak.","shortLead":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik...","id":"20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e8484e-1590-47a0-89f4-cce874bf7600","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","timestamp":"2021. április. 26. 15:18","title":"Még maszk sem kell majd a színházakba, a színészekről pedig megfeledkezett a rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén felmerülő problémák megoldásában, feldolgozásában. A felhasználók szerint jó részük kifejezetten hatásos.","shortLead":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén...","id":"202116_erintse_meg_afolytatashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a047e285-8761-486b-bbd6-44503dc9f1f2","keywords":null,"link":"/360/202116_erintse_meg_afolytatashoz","timestamp":"2021. április. 26. 15:00","title":"Már a párterapeuták is a zsebünkbe költöznek, és ez állítólag jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar oltási kampányt dicsérte.","shortLead":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar...","id":"20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9667bd23-b091-4fb5-87f8-ed5fd6ee5a98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","timestamp":"2021. április. 26. 20:22","title":"Von der Leyen: \"Azért bántak velem így, mert nő vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja, hogy egy-egy ötlet megvalósulhasson. A filmet most három részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja...","id":"202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be07c822-ed73-4c03-b09c-3ad73c447842","keywords":null,"link":"/kultura/202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","timestamp":"2021. április. 26. 10:10","title":"Dokumentumfilm mutatja meg, hogyan kezdődött a magyar startup-láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","shortLead":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","id":"20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84815051-fcb0-4db2-957b-50cb2b33cfee","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","timestamp":"2021. április. 26. 16:49","title":"Az USA-val tárgyal az EU a vakcinaigazolások kölcsönös elismeréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egymillió lakosra vetítve az EU-ban Magyarországon veszíti legtöbb ember életét vasúti balesetben. Az unió vasúti ügynökségének éves értékelése szerint folytatódik az a trend, amely szerint egyenletesen csökken a vasúti balesetek száma. Az elmúlt tíz év statisztikáit elemezve azonban szembetűnő, hogy az öngyilkosságok számai továbbra is nagyságrendileg azonos szinten mozognak.","shortLead":"Egymillió lakosra vetítve az EU-ban Magyarországon veszíti legtöbb ember életét vasúti balesetben. Az unió vasúti...","id":"20210426_vasut_baleset_halal_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37331f2-c628-4683-b8e8-45b2779d6561","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_vasut_baleset_halal_statisztika","timestamp":"2021. április. 26. 13:43","title":"Vasúti balesetek: Magyarország listavezető a halálozási adatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]