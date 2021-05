Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Mojave-sivatag fölött repült el a Stratolauch vállalat óriásgépe, a hat hajtóműves, kéttörzsű Roc.","shortLead":"A kaliforniai Mojave-sivatag fölött repült el a Stratolauch vállalat óriásgépe, a hat hajtóműves, kéttörzsű Roc.","id":"20210501_Ujabb_tesztrepulest_hajtott_vegre_a_vilag_legnagyobb_repulogepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9de525-12a5-48cc-8691-4e42c3537867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_Ujabb_tesztrepulest_hajtott_vegre_a_vilag_legnagyobb_repulogepe","timestamp":"2021. május. 01. 15:58","title":"Újabb tesztrepülést hajtott végre a világ legnagyobb repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8881caec-3de3-4108-8b85-552e5100e11d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előszeretettel hasonlítja össze számítógépeit a Microsoft az Apple eszközeivel, és nem meglepő módon, ez utóbbiak rovására. Alább egy újabb „gyöngyszem”.","shortLead":"Előszeretettel hasonlítja össze számítógépeit a Microsoft az Apple eszközeivel, és nem meglepő módon, ez utóbbiak...","id":"20210430_microsoft_surface_laptop4_hirdetes_apple_macbook_air_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8881caec-3de3-4108-8b85-552e5100e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d28dfa-1e2d-49ae-b88f-7910895a0d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_surface_laptop4_hirdetes_apple_macbook_air_ellen","timestamp":"2021. április. 30. 10:03","title":"Ismét megtrollkodta a Microsoft az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","shortLead":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","id":"20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8933cd63-1969-46f3-8b92-944b998c88f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","timestamp":"2021. április. 29. 21:38","title":"Nyáron szabadul a börtönből P. Henrietta gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37ddd85-203f-47bb-9c87-35f8e8f1eb75","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A madártollas gyilkosságokban James Patterson és J.D. Barker ügyesen keveri a misztikumot és a realitást, a több ezer mérföldet beröpködő Madárember sztorijában nincs két egyforma gyilkosság.","shortLead":"A madártollas gyilkosságokban James Patterson és J.D. Barker ügyesen keveri a misztikumot és a realitást, a több ezer...","id":"202117_konyv__tettestarsak_james_patterson__jd_barker_amadartollas_gyilkossagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d37ddd85-203f-47bb-9c87-35f8e8f1eb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de56293d-7a23-4683-9c7a-dade9922470c","keywords":null,"link":"/360/202117_konyv__tettestarsak_james_patterson__jd_barker_amadartollas_gyilkossagok","timestamp":"2021. április. 30. 16:00","title":"A két krimifenomén elmebeteg sorozatgyilkosa ellen már semmi sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ff1a47-bb65-497e-adf9-23af7796cc12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az \"L. Simon mondja\" nevű játékot játssza el a Duma Aktuál: amelyik két múzeumra gondol a miniszteri biztos, azokat egyből össze is vonják. Sőt a végére már egészen új szempontok is felmerülnek a párosításoknál. ","shortLead":"Az \"L. Simon mondja\" nevű játékot játssza el a Duma Aktuál: amelyik két múzeumra gondol a miniszteri biztos, azokat...","id":"20210430_Duma_Aktual_Muzeumok_osszevonva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ff1a47-bb65-497e-adf9-23af7796cc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60afe98-7bc6-40ee-b0b9-371f721b4a22","keywords":null,"link":"/360/20210430_Duma_Aktual_Muzeumok_osszevonva","timestamp":"2021. április. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Összevonják az Ikeát meg a Szépművészetit is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi trend mellett az évtized végéig minimálisan 145 millió elektromos autó lesz az utakon, de a számuk hatványozott lehetne, ha kormányzatok betartják a karbonsemlegesség elérésére tett vállalásaikat. ","shortLead":"A jelenlegi trend mellett az évtized végéig minimálisan 145 millió elektromos autó lesz az utakon, de a számuk...","id":"20210430_Idealis_feltetelek_mellett_2030ra_akar_230_millio_elektromos_jarmu_lehet_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffb5086-d29a-43d0-837c-c6b6f78310dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Idealis_feltetelek_mellett_2030ra_akar_230_millio_elektromos_jarmu_lehet_a_vilagon","timestamp":"2021. április. 30. 14:17","title":"Az évtized végére akár 230 millió elektromos jármű is lehet a világon, de ennek ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ausztria, Horvátország, Bulgária, Csehország viszont igen, ott már június elejétől működőképes lesz a rendszer.","shortLead":"Ausztria, Horvátország, Bulgária, Csehország viszont igen, ott már június elejétől működőképes lesz a rendszer.","id":"20210430_Magyarorszag_nem_vesz_reszt_az_unios_vakcinaigazolasok_informatikai_teszteleseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a99acba-e8a3-4755-bd05-e5ef04b48c81","keywords":null,"link":"/eurologus/20210430_Magyarorszag_nem_vesz_reszt_az_unios_vakcinaigazolasok_informatikai_teszteleseben","timestamp":"2021. április. 30. 11:22","title":"Magyarország nem vesz részt az uniós vakcinaigazolások informatikai tesztelésében, amiatt csúszhat a bevezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]