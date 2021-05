„Több mint 45 év edzősködés után úgy döntöttem, ez a helyes időpont a visszavonulásra a Premier League szigorú világából” – nyilatkozta kedden Roy Hodgson, az angol élvonalbeli Crystal Palace 74 éves vezetőedzője. Hodgson 2017 óta irányítja a csapatot, bejelentését pedig úgy időzítette, hogy a koronavírus-járvány miatti brit korlátozások megszűnte után a szezon utolsó két meccsére visszatérő szurkolók méltóképpen el tudják búcsúztatni – írta meg a The Guardian.

Roy Hodgson 1976 óta dolgozik vezetőedzőként, ez idő alatt irányította az angol, a svájci és a finn válogatottat is, a klubcsapatok közül pedig megfordult az Internazionale, az Udinese, a Fulham, valamint a Liverpool csapatánál is. „Rengeteg támogatást kaptam a feleségemtől és a családomtól az egész karrierem során, de egy ideje fontolgattam már ezt a döntést. Most úgy érzem, itt az ideje, kiderül, mit tartogat számomra a jövő” – mondta Hodgson.

A Premier League 2020-2021-es szezonjából két forduló van hátra, a Crystal Palace szerdán az Arsenallal, vasárnap pedig a Liverpoollal mérkőzik. Jelenleg a tabella 13. helyén állnak, az Európa Liga szereplésért igyekvő londoniak és a Bajnokok Ligája-indulásért harcoló liverpooliak komoly akadályt jelenthetnek nekik.

Hodgson utóda brit sajtóértesülések szerint a Chelsea-től januárban menesztett Frank Lampard lehet.