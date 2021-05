A koronavírus-járvány miatt a sorozat tavaly már hasonló rendezést igényelt Lisszabonban, az elődöntők - és a negyeddöntők is - egy mérkőzésen dőltek el.

"Nagyszerű lenne! És a bevétel szempontjából is hatékony, ha megfelelően kezeljük" - mondta Ceferin szombaton a L'Equipe című francia lapnak az esti Manchester City-Chelsea BL-döntő előtt. "Folynak a megbeszélések, de még semmi sem dőlt el."

A Final Fourban egy helyszínen rendeznék az egymeccses elődöntőket és a finálét. Ceferin elmondta azt is, hogy az UEFA-nak az Eb tavalyi elhalasztása 100-200 millió euróba került.