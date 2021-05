Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi tudóscsoport új irányelvei alapján az őssejtkutatás előtt álló évtizedes akadály hárulhat el. A kutatóknak engedélyeznék, hogy korlátozott körülmények között a laboratóriumban hosszabb ideig neveljenek emberi embriókat.","shortLead":"Egy nemzetközi tudóscsoport új irányelvei alapján az őssejtkutatás előtt álló évtizedes akadály hárulhat el...","id":"20210528_ossejtkutatas_embrio_kiserlet_genetika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e5245f-5f5b-49d7-80a1-d7db7b923d6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_ossejtkutatas_embrio_kiserlet_genetika","timestamp":"2021. május. 28. 10:38","title":"Átírhatják a 14 napos szabályt, hogy előrébb jusson az őssejtkutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi a szerződést.\r

","shortLead":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi...","id":"20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20cf413-ed1e-40a6-9d65-547b33c7400c","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","timestamp":"2021. május. 28. 07:49","title":"Biden nem lépteti vissza a Nyitott Égbolt szerződésbe az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában úgy gondolják, hogy a Microsoft túl sok adatot gyűjt be a felhasználókról. Két nagy szolgáltatásról van szó, a Bingről és a LinkedInről.","shortLead":"Kínában úgy gondolják, hogy a Microsoft túl sok adatot gyűjt be a felhasználókról. Két nagy szolgáltatásról van szó...","id":"20210527_microsoft_bing_linkedin_adatgyujtes_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf12c49-cf14-4c36-9625-c10610e8680d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_microsoft_bing_linkedin_adatgyujtes_kina","timestamp":"2021. május. 27. 20:03","title":"Ismeri azt a viccet, amikor Kína szól be a Microsoftnak, hogy túl sok adatot gyűjt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88071a82-b3bd-4b7a-ac30-17536d1caabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatón bejelentették, megjelent az indiai mutáns Magyarországon, két fertőzöttet azonosítottak. A törzs mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"A tájékoztatón bejelentették, megjelent az indiai mutáns Magyarországon, két fertőzöttet azonosítottak. A törzs...","id":"20210528_optorzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88071a82-b3bd-4b7a-ac30-17536d1caabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d896ab2-7269-43eb-8092-bb7932317a02","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_optorzs","timestamp":"2021. május. 28. 14:19","title":"Operatív törzs: A regisztráltak 90 százalékát beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klausztrofóbiásoknak nem biztos, hogy ajánlott élmény.","shortLead":"Klausztrofóbiásoknak nem biztos, hogy ajánlott élmény.","id":"20210528_190_kmhval_szaguldoznak_mar_a_Teslak_Elon_Musk_alagutjaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6456f76-be37-4eee-8064-5125ae23e844","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_190_kmhval_szaguldoznak_mar_a_Teslak_Elon_Musk_alagutjaban__video","timestamp":"2021. május. 28. 10:10","title":"190 km/h-val száguldoznak már a Teslák Elon Musk neonfényes alagútjában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","shortLead":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","id":"20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf647603-0ca8-45c6-a16f-133fb91301ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 28. 04:28","title":"940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne lehessen utazni keleti vakcinával. Elmondta, ezer alá csökkent a kórházban lévő koronavírusos betegek száma, 121 ember van lélegeztetőgépen. ","shortLead":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne...","id":"20210528_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02b63d3-43ca-4928-a10a-1a986f175f10","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Orban","timestamp":"2021. május. 28. 07:41","title":"Orbán: \"Nem vagyok bolond, hogy elzárjam magam az utazástól\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","shortLead":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","id":"20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdaa5017-1857-4953-9b00-f747a0312d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","timestamp":"2021. május. 28. 07:35","title":"A csantavéri bérgyilkos megverte a börtönben a férfit, akit a soroksári futónő megölésével vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]