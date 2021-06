Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bdeaa6f-24d9-46f3-949f-62bc7bd36143","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vélhetően azért döntött így a kínai vezetés, mert az ország demográfiai katasztrófa elé néz, ha továbbra is csökken a gyerekvállalási kedv.","shortLead":"Vélhetően azért döntött így a kínai vezetés, mert az ország demográfiai katasztrófa elé néz, ha továbbra is csökken...","id":"20210531_Fordulat_Kinaban_mar_harom_gyerek_is_lehet_egy_csaladban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdeaa6f-24d9-46f3-949f-62bc7bd36143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bb842-7b0d-43c4-bcc0-2133c3dd7a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Fordulat_Kinaban_mar_harom_gyerek_is_lehet_egy_csaladban","timestamp":"2021. május. 31. 11:44","title":"Fordulat Kínában: már három gyerek is lehet egy családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa92355-9e68-42c1-9dad-b882c24d2efd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Soha nem látott szintre nőtt tavaly az otthonról dolgozók aránya, és a járványidőszak nagy dolgozói emberkísérlete után a home office valószínűleg sokáig velünk marad még. Sokan érzik úgy, hogy hatékonyabbak távmunkában, de mi a helyzet azokkal, akik egy év alatt sem tudtak kialakítani egy egészséges napi rutint, pedig sejtik, hogy a home office jó is lehet? Nekik segíthet a brit Rebecca Seal Hogyan dolgozzunk otthonról (és maradjunk mégis normálisak)? című olvasmányos kézikönyve. ","shortLead":"Soha nem látott szintre nőtt tavaly az otthonról dolgozók aránya, és a járványidőszak nagy dolgozói emberkísérlete után...","id":"20210530_Rebecca_Seal_Hogyan_dolgozzunk_otthonrol_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa92355-9e68-42c1-9dad-b882c24d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc235cf-05a0-492d-8ee1-864984a35229","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Rebecca_Seal_Hogyan_dolgozzunk_otthonrol_konyv","timestamp":"2021. május. 30. 20:00","title":"Home office egy év után: megvan még a józan eszünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","shortLead":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","id":"20210531_madarak_kihalas_kaszalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873dbd3-42e9-4e07-b864-fb84fde7610b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_madarak_kihalas_kaszalas","timestamp":"2021. május. 31. 18:18","title":"Hatalmasat csökkent a szántóföldi és réti madarak száma az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra a Ryanair repülőjét, hogy a rendőrök őrizetbe vehessék az egyik vezető ellenzékit, Raman Prataszevicset. Oroszország az egyetlen, amely kitart a fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka mellett, ám Moszkva megkéri a támogatás árát.","shortLead":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra...","id":"20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a92b51-c788-4c19-9826-9e76f97968eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Így gyűri egy hazugság Oroszország alá Fehéroroszországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","shortLead":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","id":"20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bc8ea-afe6-45ca-bf47-b0986ae00d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","timestamp":"2021. május. 30. 20:43","title":"Harmadával drágult a magyar eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Media1 információi szerint Szemesi Zsolt öngyilkos lett.\r

","shortLead":"A Media1 információi szerint Szemesi Zsolt öngyilkos lett.\r

","id":"20210531_Fegyver_ujsagiro_Siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c238f-9166-4d36-b522-37b83418dcb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Fegyver_ujsagiro_Siofok","timestamp":"2021. május. 31. 20:37","title":"Fegyverrel a kezében, holtan találtak rá egy újságíróra Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak – mondta a pártelnök.","shortLead":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak –...","id":"20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23257208-60b9-4327-aad0-049c5b6afde8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","timestamp":"2021. május. 31. 18:28","title":"Az „ellopott közvagyon visszaszerzéséért” kezd aláírásgyűjtésbe a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","shortLead":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","id":"20210531_izrael_bazilika_feltaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb252f-47c4-4698-a23c-8d36acb500f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_izrael_bazilika_feltaras","timestamp":"2021. május. 31. 21:57","title":"Hatalmas, kétezer éves bazilikát tártak fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]