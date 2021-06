Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de hamarosan még erősebbé válhat.","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de...","id":"20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2826c-f553-49d5-9b8a-d1c6b2c39fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 03. 09:25","title":"Szoftverfrissítéssel 2000 lóerő fölé nőhet a horvátok elektromos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","shortLead":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","id":"20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca2e1ca-1278-46b2-bf3c-e8e5780f38cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","timestamp":"2021. június. 03. 06:18","title":"A szakértő szerint a magyar iszlamistának valószínűleg nincsenek társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb magyar-portugál meccsén akart volna robbantani.","shortLead":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb...","id":"20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6b0b4-36dc-46c2-b664-83e50f98c8d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","timestamp":"2021. június. 02. 21:54","title":"TEK-igazgató: Mártírhalált is vállalt volna a terrortámadás tervezésével vádolt fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére épített kormányzati kampány viszont csak a saját tábor tüzelésére jó.","shortLead":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére...","id":"202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78bc8-3884-4abc-b88f-d4fb55438a0f","keywords":null,"link":"/360/202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","timestamp":"2021. június. 03. 06:30","title":"Gyurcsány – az ember, aki senkinek nem kell, de azért jól jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási mennyiségű adat jön létre.","shortLead":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási...","id":"20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce5286c-328b-4e06-9251-9eb3508436fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","timestamp":"2021. június. 03. 14:13","title":"4000 GB adatot generálhat egy önvezető autó – óránként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","shortLead":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","id":"20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd06f19-d81d-41e5-9d47-5ef9b6350bf2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","timestamp":"2021. június. 04. 12:19","title":"A Fertő tavi beruházás azonnali leállítását kéri az UNESCO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"HVG","category":"360","description":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és újabb következtetéseket vontak le az ilyesfajta elektromos kisülések légkörtisztító hatásáról. ","shortLead":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és...","id":"202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5e30-f42c-4495-af93-7aee89087a88","keywords":null,"link":"/360/202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","timestamp":"2021. június. 03. 15:30","title":"Sokat villámlik? Jól jöhet a klímaváltozás elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93da748-2066-4dc9-a3d5-8b689935a90e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Elkötelezettség és közpénzzsákmányolás – e kettősség kíséri végig a Jedlik Ányos-terv fél évtizedét. Az elektromobilitási programra épült vállalkozói klaszter alapítói vagy tönkrementek, vagy pereskednek egymással.","shortLead":"Elkötelezettség és közpénzzsákmányolás – e kettősség kíséri végig a Jedlik Ányos-terv fél évtizedét...","id":"202122__greengoper__buszcsod__zold_egyhazak__alomfosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93da748-2066-4dc9-a3d5-8b689935a90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ebfc54-13c7-4d2a-8b5a-c4accf3e43c5","keywords":null,"link":"/360/202122__greengoper__buszcsod__zold_egyhazak__alomfosztas","timestamp":"2021. június. 04. 11:00","title":"Nagykutyák marakodása nehezíti a hazai villanyautózás elterjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]