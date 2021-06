Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 28 éves Damien Tarel azt mondja, még maga is meglepődött, hogy pofont adott a francia elnöknek.","shortLead":"A 28 éves Damien Tarel azt mondja, még maga is meglepődött, hogy pofont adott a francia elnöknek.","id":"20210610_Borton_pofon_Macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d14daca-a9b8-4a28-923b-6b9604b9b842","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_Borton_pofon_Macron","timestamp":"2021. június. 10. 19:29","title":"Börtönbe kerül a férfi, aki lekevert egy pofont Macronnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem szokott előfordulni, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalja az Országgyűlés. „Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról” szóló előterjesztéssel mégis ez történt. Jegelték.","shortLead":"Nem szokott előfordulni, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalja az Országgyűlés. „Az...","id":"20210611_atomenergia_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8f380-0f90-4416-b758-8885ce7969b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. június. 11. 13:28","title":"Félretették az Atomenergia Hivatal átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Az Ab szerint alkotmányos követelmény, hogy a választott szenátusokat nem lehet semmibe venni.","shortLead":"Az Ab szerint alkotmányos követelmény, hogy a választott szenátusokat nem lehet semmibe venni.","id":"20210611_alkotmanybirosag_alapitvanyi_egyetemek_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10373d95-2123-429c-b07d-e542819f17a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_alkotmanybirosag_alapitvanyi_egyetemek_szabalyozas","timestamp":"2021. június. 11. 10:41","title":"Alkotmánybíróság: nem Alaptörvény-ellenes az alapítványi egyetemek szabályozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb szoftverfrissítés, amelyet már kiadott a Microsoft.","shortLead":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb...","id":"20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b744-fba1-4171-b6cb-6977a18c5461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2021. június. 12. 07:03","title":"Ha Windows 10-et használ, frissítsen most: súlyos hibák vannak a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett eszközt.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett...","id":"20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfd266-eda3-410a-b763-29db59afffdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","timestamp":"2021. június. 12. 11:39","title":"Bemutatták, hogyan kapja le a drónokat az amerikaiak új elfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b0d5e-c618-4801-82c6-7e7d1bdb6bcc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező az orosz Marija Bondarenkóval az oldalán játszhat finálét.","shortLead":"A magyar teniszező az orosz Marija Bondarenkóval az oldalán játszhat finálét.","id":"20210611_Toth_Amarissa_bejutott_a_Roland_Garros_dontojebe_a_juniorok_parosversenyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b0d5e-c618-4801-82c6-7e7d1bdb6bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15edb778-6e01-45d6-9f0a-f6aef666736a","keywords":null,"link":"/sport/20210611_Toth_Amarissa_bejutott_a_Roland_Garros_dontojebe_a_juniorok_parosversenyeben","timestamp":"2021. június. 11. 21:19","title":"Tóth Amarissa bejutott a Roland Garros döntőjébe a juniorok párosversenyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több felvétel is készült a tornádóról.","shortLead":"Több felvétel is készült a tornádóról.","id":"20210611_tornado_mohacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcc9744-ad48-4a3c-9ff3-ca5981a56f1f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_tornado_mohacs","timestamp":"2021. június. 11. 08:59","title":"Tornádót videóztak Mohácsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal fertőzték meg a vírust terjesztő szúnyogokat.","shortLead":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal...","id":"20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe6e408-c452-4e49-a844-2d33fbe9f02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","timestamp":"2021. június. 10. 20:03","title":"„Csodatevő” baktériummal fertőzték meg a szúnyogokat, bejött a kutatók taktikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]