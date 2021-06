Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra megy, vagy kockáztat néhány nagyobbat. A hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben most azt mutatjuk be, ki milyen bátor jóslatot vállalt.

Minden más előtt kezdjük a játék állásával! Miután lejátszották az A, a B és a C csoport meccseiből már a második fordulót is, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt küzdenek az első helyére, míg a lista végén Marco Rossi leszakadva követi a mezőnyt – a középmezőny kimondottan szoros, egy-egy jól eltalált eredménnyel nagyokat lehet előreugrani.

De nézzük, melyik játékosunknak mi volt a legmerészebb tippje!

Marco Rossi: Portugália és Németország győzelem nélkül esik ki

Nem jött be sajnos – pedig ha a szövetségi kapitányunknak igaza lett volna az Eb előtt leadott tippjében, úgy nézett volna ki a csoportunk, hogy Portugália egy döntetlennel, két vereséggel utolsó. Az egyetlen döntetlenjüket a németek ellen érték volna el, akik viszont ellenünk és a franciák ellen is ikszeltek volna, hogy aztán a legjobb 16 között kikapjanak a belgáktól.

Gangl Edina: 5 rúgott góllal sem jutunk tovább a csoportból

Voltak tippelőink, akik hatalmas bravúrokat vártak a magyar válogatottól, akadtak, akik papírforma szerinti égést – és itt van Gangl Edina, akinek a tippje egyszerre jelentene nagyon szép teljesítményt és mégis kiesést. Vízilabdában az 5-8 egy gólgazdag félidő, ami után még nincs minden veszve – nála ez a tipp volt a magyarok csoportbeli gólkülönbségére. Ezt úgy hozta ki, hogy a portugálok ellen 2-2-t remélt, ez után jött volna a franciák ellen 1-3, majd Németországban egy nagy küzdelem végén 3-2-es vereség.

Hrutka János: Portugália egyetlen kapott góllal jut döntőbe, és majdnem nyer

Hrutka a magyarok ellen csak 1-0-s portugál sikert tippelt, és ez utánra sem várt túl sokat Portugáliától a csoportkörre, Németországgal 1-1-et, Franciaország ellen 0-0-t írt be nekik. No de utána! A portugálok három egyenes kieséses meccset is lehoznak szerinte kapott gól nélkül, Hollandiát 1-0-ra, Svájcot 2-0-ra, Franciaországot 1-0-ra verik. Jöhet a döntőben Belgium, akiktől kapnak egy gólt, így 1-1 a vége, majd tizenegyesekkel bukják el a címvédést.

Váradi József: Hollandia lesz a csoportkör legjobbja, hogy aztán a nyolcba se jusson be

Három meccsen három győzelmet Olaszországnak, Angliának és Spanyolországnak is tippelt Váradi József, de a csoportkör legerősebb csapatának így is Hollandiát várta, 8-1-es gólkülönbséget jósolt nekik. Utána azonban a mi csoportunkból a harmadik helyen épp csak továbbvánszorgó Portugáliával hozta őket egy párba, és itt már a portugálok 1-0-s győzelmét mondta – sőt, aztán egészen az elődöntőig elküldte Portugáliát.

Bárdos András: Dánia az elődöntőig menetel

Figyeljünk a tippjére, egyelőre ő vezet a versenyben. Már az is egy nagyon bátor vállalás volt tőle, hogy Spanyolországot csak csoportharmadikként juttatta tovább, de az még ennél is meredekebbnek tűnik, hogy Dániát egészen az elődöntőbe várta. Egy csoportmásodik hely után előbb Wales, majd Hollandia legyőzését remélte a dánoktól, akik számára csak Anglia jelenti a végállomást a legjobb négy között.

Szél Bernadett: Spanyolország csak egy meccsén nem győz, simán Európa-bajnok

Nocsak, egy ellenzéki politikus, aki visszahozná a 2010 környéki időket? Szél Bernadett annyi meglepetést bevállalt a csoportkörre, hogy Portugáliát három vereséggel ejtette volna ki – mit mondjunk, bár lett volna igaza az első portugál meccs alatt –, ezenkívül viszont egész konzervatív tipplistát állított össze, és ezzel egyelőre gond nélkül a játék harmadik helyén áll. A spanyoloktól olyat vár, mint ha még mindig a tíz évvel ezelőtti nagy csapat volna: simán nyerik a csoportjuk mindhárom meccsét, majd Dánia, Hollandia és a döntőben Belgium sem jelent komoly akadályt számukra, egyedül a németek ellen szenvednek meg kicsit jobban a negyeddöntőben, ott 2-2 után tizenegyesekkel mennek tovább. Amikor le kellett adni a tipplistát, nem sokan számítottak arra, hogy a spanyolok már az első meccsen sem győznek, a svédek ellen bemutatott szenvedés után kíváncsian várjuk, mi történik, ha egyszer eltalálják a kaput.

Szijjártó Péter: Magyarország elődöntős lesz

Hát jó. Az első meccsre betippelt, Portugália elleni 4-3-as magyar győzelemnek az egyik felét eltalálta, már csak az a négy apró magyar gól hiányzott, utána a franciák ellen 1-1-et, Németországban 2-1-es győzelmet remélt a miniszter. A nyolcaddöntőben Finnországot békés 1-0-lal küldjük haza, ha bejön, amit írt, majd a lengyelekkel egy parádés 3-3 után a tizenegyespárbajban továbbjutunk, az elődöntőben azonban Belgium már megint túl nagy falat, 2-0 oda.

Majka: Franciaország a legjobb nyolcba sem jut be

A tippelőink több mint fele azt várja, hogy Franciaország nyeri az Eb-t, és a többiek is szinte mind döntőbe vagy minimum elődöntőbe várják a világbajnokokat. A kivétel Majka. Ő ugyan a csoportkörből 1 győzelem, 2 döntetlennel továbbjuttatta a franciákat, még azt is eltalálta, hogy a németeket megverik (ez egyben azt is jelenti, hogy szerinte mi döntetlent játszunk velük – már az a 3-3-as tipp is igencsak bátor), na de utána jön a nyolcaddöntőben Anglia, és 4-3-ra legyőzi őket. Egész sokáig beszélnénk egy ilyen Eb után a magyar–francia és az angol–francia meccsről is.

Merkely Béla: lesz csoport, ahol 2 pont is második helyet ér

Az is bátor tipp volt Merkelytől, hogy a portugálok 2016 után újra három döntetlennel zárják a csoportot, de az előző Eb-vel ellentétben ezúttal a győzelemig nem vezette volna el őket, csak az elődöntőig. A csoportkörre azonban volt egy még vakmerőbb elképzelése: azt várta, hogy a D csoportban miközben Anglia mindenkit megver, Skócia, Horvátország és Csehország egymással csak döntetleneket játszik, így gólkülönbséggel a skótok jutnak tovább úgy, hogy 2 pontot szereznek a csoportkörben.

Szilágyi Áron: 10-9-es tizenegyespárbajjal esünk ki

Azt természetesen a legtöbben kérdés nélkül elfogadtuk volna, ha a magyar válogatott egy győzelemmel és két döntetlennel továbbjutott volna a csoportból, majd a 16 között csak Anglia állítaná meg a csapatot. Szilágyi Áron azonban beletett ebbe egy csavart: azt írta, hogy a rendes játékidőben elért 1-1 után tizenegyesek következnek, ahol 10-9-re nyer Anglia. Azt hihetnénk, hogy annál bosszantóbbat nem lehet kitalálni, mint ahogyan a portugáloktól kikaptunk – hát neki sikerült.

Nagy Iván Zsolt: Magyarország lesz a 24 csapat közül a leggyengébb

Olyat mások is tippeltek, hogy a magyar válogatott utolsóként végez a csoportjában, de Nagy Iván Zsolt volt az, aki szerint a gólkülönbségünk is rosszabb lesz, mint bármelyik más 0 pontos csapaté. Egész konkrétan Finnországnak 0-6-os, Szlovákiának 2-7-es, Magyarországnak 1-8-as gólkülönbséget írt be. És hogy szívhassuk a fogunkat, egyelőre még felül is becsülte a csapatot, mert az egyetlen rúgott gólunkat épp a portugálok ellen várta (a három kapott gólt eltalálta). Mit mondhatnánk, tévedjen.

