[{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett mérgező anyagokat is tartalmazhatnak.","shortLead":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett...","id":"20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f76f496-6b43-4db9-8182-f9da171d0ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","timestamp":"2021. június. 16. 13:31","title":"WHO: Súlyos veszélyt jelent a gyerekek egészségére az elektronikai hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke azt is mondta, hogy a honvédők akaratára megalakítják a Civil Igazságtételi Bizottságot.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke azt is mondta, hogy a honvédők akaratára megalakítják a Civil Igazságtételi Bizottságot.","id":"20210616_csizmadia_laszlo_cof_coka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4c9346-2db8-4a5b-8c11-9c9661f5e400","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_csizmadia_laszlo_cof_coka","timestamp":"2021. június. 16. 10:11","title":"Csizmadia László szerint itt az ideje, hogy a „balliberális országfosztás” nyomába eredjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","shortLead":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","id":"20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70860dde-d3c1-4f63-b93f-fa019e0f234f","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Trófeaként mutogatták a Ryanair-gépről lerángatott Prataszevicset a fehérorosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű résztulajdonosa, egy francia cég azonban állítja: a kínai hatóságok már megemelték sugárzással kapcsolatos egészségügyi határértéket.","shortLead":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű...","id":"20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e31a02-c251-4796-876e-7925ff217665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","timestamp":"2021. június. 15. 08:32","title":"Szivároghat egy kínai atomerőmű, egyesek sugárveszélyt emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül.","shortLead":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés...","id":"20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cc4267-44f5-4fa9-9dec-2073b66c239d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","timestamp":"2021. június. 16. 13:07","title":"Sok család koppanhat az Orbán által belengetett adó-visszatérítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","shortLead":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","id":"20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ccec9-5238-482d-b77c-39599942c393","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","timestamp":"2021. június. 14. 19:22","title":"Több mint 76 ezer ember tajszáma vált érvénytelenné a tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is igazolják.","shortLead":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is...","id":"20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073c73e-fbb2-4c8e-9600-36f720760ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2021. június. 16. 10:51","title":"Úgy tűnik, hogy a Windows 11-nél még a telepítés is más élmény lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]