Szijjártó Péter: Elődöntős lesz a magyar válogatott

A tippjátékunk egyértelműen legbátrabb vállalása a külügyminiszeré, szerinte egészen az elődöntőig masírozik a csapat. A portugálok elleni 4-3 után a franciákkal ugyan csak egy vérszegény 1-1-et játszunk szerinte, de aztán beindul a gépezet: a németeket 2-1-re verjük, így csoportelsőként megyünk tovább. A 16 között Finnországot épp csak legyűrjük 1-0-ra, utána a negyeddöntőben Lengyelország ellen megismételjük a vb-selejtezőn játszott 3-3-at és tizenegyesekkel továbbjutunk, az elődöntőben pedig Belgiumtól 2-0-ra kapunk ki.

Igaz, Szijjártó nagyon rosszul kezdte a tippversenyt, eddig csak azért nem utolsó , mert Marco Rossi még nála is pechesebben tippelt, de szívből kívánjuk, hogy majd gyűjtögesse a pontokat a magyarok sikereire leadott tippekkel. No és az is igaz, hogy az ő szakmája egyesek szerint arról szól, hogy igenis tegyünk bátor, nagy vállalásokat, mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy ha az ember nem vigyáz, jócskán elszakadhat a realitásoktól – majd meglátjuk.

Marco Rossi, Majka: Negyeddöntőig jutunk

Ki higgyen a csapatban, ha nem a szövetségi kapitány? Marco Rossi – Gera Zoltán segítségével kitöltött – tippszelvénye az Eb első meccsein nem volt ugyan túl acélos, de simán elnézzük ezt neki, ha bejön, amit a saját csapatának meccseire írt. Rossi szerint a keddi nyitómeccsen 1-0-ra verjük Portugáliát, majd 1-1-et játszunk a franciákkal, Németországban pedig 0-0-ra végzünk, így csoportmásodikként jutunk tovább. A legjobb 16 között Angliát egy 1-1 után tizenegyesekkel ejtjük ki, aztán Spanyolország jelenti a végállomást. Egész elfogadható.

Hozzá hasonlóan optimista Majka is. Szerinte ugyan Portugáliával csak 2-2-t játszunk, utána viszont Franciaország ellen jön egy 3-3, Németországgal pedig 2-2 – ha ez bejön, emlékezetes csoportkörön leszünk túl és senki nem fogja bánni, hogy nyeretlenek vagyunk. A nyolcaddöntőben aztán már győzünk is, Oroszországot verjük 3-1-re, majd a legjobb nyolc közt Olaszország állít meg minket 3-2-vel.

Szél Bernadett, Szilágyi Áron: Továbbjutunk a csoportból

Úgy tűnik, a politikusi szakma tényleg optimistává teszi az embert – Szél Bernadett legalábbis azt várja, hogy 2-1-re győzzük le Portugáliát.

Ezt ugyan a franciák elleni 2-0-s és a németek elleni 2-1-es vereség követné, de a csoportharmadik helyre ez is jó. Majd a nyolcaddöntőben következhet Hollandia, akiktől 2-1-re kapunk ki.

Szilágyi Áron is azt gondolja, hogy a kedd este az ünneplésről fog szólni a portugálok 1-0-s legyőzése után. Ő még ez utánra is bravúros teljesítményt vár: a franciák ellen 2-2-t, a németországi meccsre 1-1-et írt be, ami csoportmásodik helyet érne. Ez után a nyolcaddöntőben Anglia ellen is elérünk egy 1-1-et, viszont tizenegyesekkel kiesünk. (Ugyan amikor elküldtük a tippszelvényt a játékosainknak, megmondtuk, hogy teljesen mindegy, a tizenegyeseknél milyen számot írnak be, csak a továbbjutó számít a pontozásnál, érdemes megemlíteni, hogy Szilágyi 9-10-es tippet vállalt itt be – azért bármilyen szép is volna oda eljutni, egy ilyen után mind idegesek lennénk.)

Gangl Edina, Bárdos András, Merkely Béla: egy bravúr és más semmi

Gangl Edina bravúrosan jól indította a tippelést, de szurkolóként azért reménykedhetünk, hogy most tévedni fog: a portugálok ellen ugyan 2-2-t vár, aztán viszont a franciáktól 3-1-es, a németek ellen 3-2-es vereséget írt be.

Bárdos András a portugálok ellen 0-2-t tippelt, ezt egy Franciaország elleni, szintén 2-0-s vereség követi, majd némi bravúrral 1-1-et játszunk a németekkel, de hiába, ez így sem lesz elég még a csoport harmadik helyére sem.

Egy pontot vár Merkely Béla is, de szerinte ez már a portugálok ellen meglesz egy 1-1-gyel. Utána a franciáktól 2-1-re, a németektől 1-0-ra kapunk ki – egyik sem súlyos vereség, de a továbbjutáshoz kevés.

Hrutka János, Váradi József, Nagy Iván Zsolt: még egy kis szerencsénk sem lesz

Ők a realisták vagy a nagyon pesszimisták? De míg az előbbiek szerint legalább pontot szerzünk, Váradi József pesszimistább volt, ő úgy gondolja, hogy Portugáliától 2-1-re kap ki a magyar csapat, Franciaországtól 2-0-ra, Németországtól pedig 3-1-re.

Nem sok jót remél Hrutka János sem, szerinte a portugálok elleni 0-1 után Franciaországtól 2-0-ra, Németországtól 3-1-re kapunk ki.

Az abszolút hiperpesszimista azért a mi felelős szerkesztőnk: három meccsen három vereséget tippeltek mások is, de Nagy Iván Zsolt 1-8-as gólkülönbségénél rosszabbat senki nem írt be. Mit mondjunk, azért jó hír, hogy amikor az újsággal kapcsolatban tervez, ennél azért jobban bízik a jövőben.

Viszont még ő is úgy gondolta, hogy lövünk egy gólt! Ez szerinte még a nyitómeccsünkön történik meg, de Portugália ott is 3-1-re veri a magyarokat, aztán Franciaország 3-0-ra, Németország 2-0-ra.

És a tippverseny összesítését majd alaposabban bemutatjuk, ha a mi csoportunkban is lejátszották az első meccseket, egyelőre mutatjuk a mostani állást: