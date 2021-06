Bár a térdelés kérdése meglepően hamar elhalkult az Európa-bajnokságon, Magyarországnak természetesen így is kijutott némi identitáspolitikai vita a csoportkörre: petíció indult annak érdekében, hogy a homofób kiegészítésekkel tarkított pedofiltörvényre adott reakcióként a müncheni Allianz Arenát szivárványszínűre világítsák ki a magyar válogatottat fogadva szerdán. A cikkünk írásakor már 90 ezernél is több aláírásnál járó petíció híre elárasztotta a magyar sajtót, de már a németeket is elérte némi nyomás: müncheni városi tanács testületileg kérte a különleges világítást hivatalosan is, Dieter Reiter polgármester pedig már megígérte, hogy ha a stadion nem is, a városháza biztos szivárványos zászlókat fog kapni.

Dieter Reiter © AFP / SVEN HOPPE

Lehet bármennyire is szimpatikus a lelkes müncheni városvezetés, olyan nagyon sok beleszólásuk nincs a kivilágításba: az Eb-t az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA szervezi, ők engedélyezhetnek ilyesmit, tehát nagyjából annyi ráhatásuk van, mintha a Karácsony Gergelyt nyaggatnánk, hogy világíttassa ki a Puskás Arénát hasonlóképp.

Az UEFA nehéz helyzetbe került, többek között épp a saját nehezen átlátható szabályai miatt: a különböző kisebbségek védelmének régóta elkötelezett támogatója a szövetség, több kampányukban is támogatták már az LMBTQ-közösséget. Ezeket valamiféle univerzális jóra való törekvésként jelenítették meg annak ellenére, hogy a politikát minden formában igyekeznek távol tartani a stadionoktól: egy-egy pólón elhelyezett üzenetért vagy más országokat idegesítő nemzeti jelképért is vita nélkül szórnak ki büntetéseket a játékosokra, ahogy a szalonképtelen lelátói rigmusokat sem tolerálják, a magyarokat például épp vizsgálják hasonló miatt.

A korrupciós botrányokkal azért tele lévő szövetség persze kettős játékot játszik, hiszen a kirekesztő megnyilvánulások üldözése mellett simán elvitte például ezt az Európa-bajnokságot is részben Szentpétervárra és Bakuba, miközben sem Oroszország, sem Azerbajdzsán nem mondható a szexuális kisebbségek és úgy általában az elfogadás Mekkájának. Nem is beszélve például Katarról, ahol novemberben az UEFA felett lévő világszervezet, a FIFA rendez egy egész világbajnokságot annak ellenére, hogy több vezető is belebukott annak a közvetett hatásaiba, hogy egy futballhagyományokkal és úgy általában futballal is alig rendelkező ország kap rendezési jogot.

Visszatérve a szivárványszínekre: az UEFA valószínűleg nem számolt azzal, hogy az olyan általános értékek, mint az elfogadás és tolerancia 2021-re újra politikai üggyé válnak egyes helyeken. Magyarországon egészen pontosan az Eb-re időzítve lett masszív belpolitikai botrány a már említett homofób törvénykiegészítésből, innen nézve pedig már egész más fényt kapna az, ha a szövetség engedélyezné a szivárványos világítást Münchenben. A hazai politikában erre tökéletesen fel lehet építeni egy történetet arról, hogy az UEFA és a Nyugat, ami üldözi a lelátói politizálást, hirtelen elkezd egy focimeccs segítségével kommentálni egy magyar törvényt. A szivárványos zászlót a Fidesz már eddig is a vélt balliberális véleményterror színének próbálta eladni, a müncheni fényfestős üzengetés végleg ezt támasztaná alá.

© Reviczky Zsolt

Ezt a narratívát adta elő Szijjártó Péter külügyminiszter is az uniós külügyminiszterek tanácsán Luxemburgban: “Károsnak és veszélyesnek tartom, amikor – akárkik – a politikát össze akarják keverni a sporttal. A világtörténelemben volt néhány ilyen kísérlet, azok nagyon rosszul sültek el – mondta Szijjártó, hogy aztán gyorsan hozzátegye a szokásos támadást is. – Nincs az a világ, hogy nekünk brüsszeli bürokraták vagy nyugat-európai liberális politikusok mondhatják meg, hogy megvédhetjük-e a gyerekeinket, vagy sem.”

Persze mondhatjuk, hogy egy esetleges müncheni üzengetés nem a fideszeseknek szól, hanem az LMBTQ-közösségnek szóló biztató üzenet. Csakhogy az, hogy az UEFA engedélyezi egy szinte csak és kizárólag a magyar kormánynak üzenő akciót, olyan folyamatokat indíthat el, amelyeket egyelőre nehéz belátni. Mostantól minden autokrata vezető megkaphatja a személyre szóló fényfestőt üzenetet egy nemzetközi futballmeccsen, vagy csak Orbán Viktornak járt a fogadtatás? A délszláv játékosok végre korlátlanul idegesíthetik egymást gólok után?

© AFP / MI News

A kérdést persze úgy is lehet értelmezni, hogy az UEFA tud-e választani az általa hangosan hirdetett értékek és a keleti autoriter barátai között. Az akár jelzésértékű is lehet, hogy a német kapus Manuel Neuer szivárványos karszalagját nem büntették, mivel a jelképet nem tartják politikai szimbólumnak. Az a karszalag viszont a Pride-hónap miatti tiszteletadás miatt került fel, és nem egy kormány döntésének kommentálásaként. Márpedig nehéz ezt másképp magyarázni még akkor is, ha a müncheni stadion többször is “el lett már szivárványosítva” a Christopher Street Day alkalmából, csak akkor az hétköznapibb kontextus miatt nem erről beszélt fél Európa.

Valószínűleg ezt a különbséget fogja kiemelni az UEFA is, ugyanis a német sajtó két okból sem számít igenre a szövetségtől. Először is azért, mert nem akarnak politikai konfliktust, másodsorban pedig az sem elhanyagolható, hogy továbbra is lehet, hogy szükségük lesz Budapestre, hogy beugróként megszervezzük az Eb-döntőt, ha az angolokkal nem sikerült elsimítaniuk a beutazási szabályokkal kapcsolatos problémákat.