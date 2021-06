Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","shortLead":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","id":"20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc91e37-0a34-413e-b6aa-e929a0164012","keywords":null,"link":"/sport/20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","timestamp":"2021. június. 18. 13:37","title":"Petíció indult, hogy legyen szivárványszínű a müncheni stadion a magyar válogatott Eb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","shortLead":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","id":"20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171eace1-72ca-466e-b385-f1011ba0876e","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 17:07","title":"Franciaország tárgyalást kezdeményez az Európai Unióban a magyar homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet, a Pesti Fiatalokért Egyesület. Ha igaz, amit az egyesület magáról mond, akkor éppen azzal kellene egyetértenie, amit Karácsony mondott. ","shortLead":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet...","id":"20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a540f19-b72f-4ecd-9125-283f1fdb54e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","timestamp":"2021. június. 17. 12:22","title":"Furcsa szervezet szállt be a Karácsony elleni dugókampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da856264-3c3a-46e8-8f97-6c91e9e56c5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hamász egyik katonai létesítményét és egy rakétaindító állást vettek célba.","shortLead":"A Hamász egyik katonai létesítményét és egy rakétaindító állást vettek célba.","id":"20210618_Izrael_legicsapas_Gazai_ovezet_gyujtoleggombok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da856264-3c3a-46e8-8f97-6c91e9e56c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac12ba-fd67-4e0a-b3fe-fc8298ff7d31","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_Izrael_legicsapas_Gazai_ovezet_gyujtoleggombok","timestamp":"2021. június. 18. 05:48","title":"Izrael újabb légicsapásokkal válaszolt a Gázai övezetben a gyújtóléggömbök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0157058b-12f4-4992-bfdb-a0736588f890","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Többe kerülnek a hazai idénygyümölcsök, mint tavaly, és a következő időszakban sem várható nagy áresés. De mi a drágulás oka? És legalább a dinnye olcsó lesz? Szakértővel eredtünk a drágulás okainak nyomába, és le is teszteltük, megéri-e a drágábbat venni.","shortLead":"Többe kerülnek a hazai idénygyümölcsök, mint tavaly, és a következő időszakban sem várható nagy áresés. De mi...","id":"20210617_draga_a_gyumolcs_piac_cseresznye_eper_meggy_cseresznyeteszt_bigarol_germersdorfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0157058b-12f4-4992-bfdb-a0736588f890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651fedcf-fa69-48b0-8030-7fdf7fbd3195","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_draga_a_gyumolcs_piac_cseresznye_eper_meggy_cseresznyeteszt_bigarol_germersdorfi","timestamp":"2021. június. 17. 17:05","title":"Drágák a gyümölcsök, de vajon megéri megvenni a 2300 forintos cseresznyét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b54d307-3883-4dfa-b0b5-21cf842067f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Erősen tartó, sűrű szövésű kötelék kontra puzzle-szerű töredezettség – a családi múlt valamilyen formában, előbb vagy utóbb mindenkinek az életében „megjelenik”. Hogy mennyire különböző irányokba vihet, erről is mesél Závada Pál író és fia, Závada Péter költő, drámaíró.","shortLead":"Erősen tartó, sűrű szövésű kötelék kontra puzzle-szerű töredezettség – a családi múlt valamilyen formában, előbb vagy...","id":"20210617_Az_ember_magat_probalja_minel_inkabb_megerteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b54d307-3883-4dfa-b0b5-21cf842067f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7b3def-8dac-4e53-aee3-2c912964d7fd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210617_Az_ember_magat_probalja_minel_inkabb_megerteni","timestamp":"2021. június. 17. 13:30","title":"Az ember magát próbálja minél inkább megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar-portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","shortLead":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar-portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","id":"20210618_magyar_portugal_labda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837197cc-e38b-4594-b6ea-a797cb84102b","keywords":null,"link":"/sport/20210618_magyar_portugal_labda","timestamp":"2021. június. 18. 15:05","title":"A kisfiú, aki Ronaldóéknak vihette be a labdát a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032db077-e5ab-4f47-99fd-e866b2b5469f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni még, hogy mi áll a döntés hátterében, az adminok mindenesetre új oldalt indítanak.","shortLead":"Azt nem tudni még, hogy mi áll a döntés hátterében, az adminok mindenesetre új oldalt indítanak.","id":"20210616_A_Facebook_torolte_a_TrollFoci_oldalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032db077-e5ab-4f47-99fd-e866b2b5469f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c941a969-c9f4-45e8-bce0-5893c38f034c","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_A_Facebook_torolte_a_TrollFoci_oldalat","timestamp":"2021. június. 16. 17:26","title":"A Facebook törölte a TrollFoci oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]