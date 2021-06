Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a SARS-CoV-2 a mai emberek genomjában is változásokat okoz.","shortLead":"A kutatók szerint a SARS-CoV-2 a mai emberek genomjában is változásokat okoz.","id":"20210625_20_ezer_eves_koronavirus_nyomai_genekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6118b46-90ad-4e17-a935-adb55f875473","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_20_ezer_eves_koronavirus_nyomai_genekben","timestamp":"2021. június. 25. 13:29","title":"Húszezer évvel ezelőtti koronavírus-járvány nyomait őrzik az emberi gének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan: útközben fialt le több nőstény is, a felnőtt állatok pedig fekve pihentek. A kutatók csak abban biztosak, hogy nem klasszikus vándorlásról van szó, illetve hogy az állatok kimerültek és stresszesek.\r

","shortLead":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan...","id":"20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a0a9-e973-4ce1-b63a-261c2d55ba87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","timestamp":"2021. június. 23. 16:51","title":"Feladja a leckét az elefántkutatóknak a Kínát keresztül-kasul bejáró csorda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse velünk az Eb-hírfolyamot: átigazolási pletykák, csapatinformációk, edzésvideók és kellemes sztorik a pénteki közvetítésünkben.","shortLead":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse...","id":"20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f3854-7927-4fd7-8add-c2e89de7ad6b","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 25. 10:15","title":"Bruno Fernandes a torna legrosszabbjai között, halálos fenyegetéseket kapott Morata - az Eb hírei percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd44238-ece0-42e9-b404-4f9cf0258499","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a fele gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé.","shortLead":"A pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a fele gyakorlatilag a földdel vált...","id":"20210625_cseh_tornado_aldozatok_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd44238-ece0-42e9-b404-4f9cf0258499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f298e4b6-511b-4c98-b11d-4ea8d4ed1326","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_cseh_tornado_aldozatok_karok","timestamp":"2021. június. 25. 10:40","title":"Cseh tornádó: három halott és több száz sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap és a hvg360 számolt be. A miniszter a sport és politika összefonódásáról, a vagyonnyilatkozatokról és a Velencei-tóról is beszélt a kormányinfón a hvg.hu kérdéseire válaszolva.\r

\r

","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap...","id":"20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcf472-05ae-4098-adfb-190e8c37ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","timestamp":"2021. június. 24. 14:35","title":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt a milliárdos hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kedvezmény a munkáltatói közterhekre és a postai közreműködéshez szükséges eszközbeszerzésre vonatkozik.","shortLead":"A kedvezmény a munkáltatói közterhekre és a postai közreműködéshez szükséges eszközbeszerzésre vonatkozik.","id":"20210625_tamogatast_postai_szolgaltatas_falusi_kisbolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dae5e7-f519-44b5-aa49-af7ad559744a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_tamogatast_postai_szolgaltatas_falusi_kisbolt","timestamp":"2021. június. 25. 08:51","title":"Dupla támogatást kapnak a postai szolgáltatást is vállaló falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","shortLead":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","id":"20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abfaff9-f9c6-42d2-9778-f49aba6ee44e","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","timestamp":"2021. június. 24. 20:05","title":"Új rektora lesz a Corvinus Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google július 26-tól értesíti majd a felhasználókat a közelgő frissítésről, ami növelheti a Drive-on tárolt fájlok biztonságát.","shortLead":"A Google július 26-tól értesíti majd a felhasználókat a közelgő frissítésről, ami növelheti a Drive-on tárolt fájlok...","id":"20210624_google_drive_biztonsagi_frissites_fajlok_megosztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7f2803-1301-46c3-95e2-853e998006ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_google_drive_biztonsagi_frissites_fajlok_megosztasa","timestamp":"2021. június. 24. 17:03","title":"Fontos frissítés jön a Google Drive-hoz, elérhetetlenné válhatnak a régebben megosztott fájlok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]