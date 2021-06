Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is vizsgálódik.","shortLead":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is...","id":"20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce88b61-14b2-41fb-80a5-971fafeb2e4f","keywords":null,"link":"/sport/20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","timestamp":"2021. június. 25. 14:55","title":"Fegyelmi eljárást indított a magyar szurkolók homofób rigmusai miatt az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező iPhone-ok.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező...","id":"20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4df2a7-ddb0-4802-91dd-d7d1807bb9c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2021. június. 25. 10:33","title":"Nagy meglepetésekkel készülhet az Apple 2022-re az iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint a delta mutáció miatt még hónapokig fenn kell tartani az olyan óvintézkedéseket, mint a maszkviselés és a távolságtartás.","shortLead":"A szakemberek szerint a delta mutáció miatt még hónapokig fenn kell tartani az olyan óvintézkedéseket, mint...","id":"20210625_nemetorszag_delta_varians_india_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a02203-d48d-4087-ad5d-c0e484af4941","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_nemetorszag_delta_varians_india_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. június. 25. 17:49","title":"Gyorsul az Indiából indult delta variáns terjedése Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe.","shortLead":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe.","id":"20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf47ea-fa73-44f3-83a9-97646903aa61","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 09:45","title":"Folytatódik az Eb, este pályán az olaszok - a nap eseményei egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","shortLead":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","id":"20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c3761f-4862-41ea-9bb1-c97553b55524","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","timestamp":"2021. június. 24. 11:34","title":"Fellebbezett a taxis, aki hét éve megtámadta az Omega tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is tölthessen fel képet.","shortLead":"Az Instagram néhány felhasználó számára már lehetővé tette, hogy az asztali böngészős változaton keresztül is...","id":"20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47200776-79a9-4f73-b770-60a3c0fec4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441f671-ac5e-43c5-a3c8-341c3001bdac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_instagram_bongeszo_kep_feltoltese","timestamp":"2021. június. 25. 09:50","title":"Új feltöltős funkciót tesztel az Instagram, a böngészős verzióban kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse velünk az Eb-hírfolyamot: átigazolási pletykák, csapatinformációk, edzésvideók és kellemes sztorik a pénteki közvetítésünkben.","shortLead":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse...","id":"20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f3854-7927-4fd7-8add-c2e89de7ad6b","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 25. 10:15","title":"Szalai Ádám a csoportkör legjobbjai között az öngólok Eb-jén - ez történt a kontinenstorna pénteki szünnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény az alaptörvénnyel.","shortLead":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény...","id":"20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68df43b-1659-434c-a8b2-0065d3a3d427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","timestamp":"2021. június. 25. 12:35","title":"Visszadobta Áder János a lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]